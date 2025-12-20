Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में 20 साल बाद पोस्टमार्टम करने पर बढ़ा पारिश्रमिक, डॉक्टरों का भत्ता 100 से बढ़कर 250 रुपये किया

    By Madan Panchal Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:03 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 20 साल बाद पोस्टमार्टम करने पर पारिश्रमिक बढ़ाया गया है। डॉक्टरों का भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव डॉक ...और पढ़ें

    Hero Image

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम करने पर चिकित्सक को प्रति शव का पोस्टमार्टम करने पर 250 रुपये मिलेंगे। अब तक यह राशि माात्र 100 रुपए निर्धारित थी।  यह निर्णय 20 साल बाद हुआ है। प्रदेश के अपर निदेशक राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के सीएमओ को पत्र जारी कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और सुविधाजनक बनाये जाने को चिकित्सकों को प्रति पोस्टमार्टम के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक पोस्टमार्टम भत्ते को 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। यह 150 रुपए की बढ़ोत्तरी है। फार्मासिस्ट को मिलने वाले पारिश्रमिक पोस्टमार्टम भत्ते को 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।

    पोस्टमार्टम कार्यों में स्वीपर और सफाईकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर शासन स्तर से 50 रुपए प्रति केस भत्ता तय कर दिया गया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम ड्यूटी से बचने वाले चिकित्सक अब ड्यूटी के लिए सिफारिशें करने लगेंगे। जिले में रोज दस से अधिक शवों के पोस्टमार्टम किये जाते हैं। शासन स्तर से पूरे प्रदेश में विगत दो साल में किये गये शवों के पोस्टमार्टम का पूरा विवरण मांगा गया है। कुछ माह पहले पोस्टमार्टम की सुविधा 24 घंटे शुरू की गई है।

    गाजियाबाद में दो साल में किये गये शवों के पोस्टमार्टम का विवरण

    • एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जिले में कुल 2136 शवों के पोस्टमार्टम किये गये
    • एक अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक जिले में कुल 1501 शवों के पोस्टमार्टम किये गये

    "स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक के तौर पर 1992 में ज्वाइन किया था। उस समय पोस्टमार्टम के लिये 50 रुपए मिलते थे। इसके बाद 2005 में सौ रुपए कर दिया गया। शासन स्तर से अब इसे बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। आदेश मिलते ही चिकित्सकों को इससे अवगत करा दिया गया है। लंबित पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।"

    -डाॅ. अखिलेश मोहन, सीएमओ

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर से वाहन चुराकर यूपी में बेचने वाला गिरोह पकड़ा, महिंद्रा पिकअप और दोपहिया वाहन बरामद; दो गिरफ्तार