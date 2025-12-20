यूपी में 20 साल बाद पोस्टमार्टम करने पर बढ़ा पारिश्रमिक, डॉक्टरों का भत्ता 100 से बढ़कर 250 रुपये किया

मदन पांचाल, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम करने पर चिकित्सक को प्रति शव का पोस्टमार्टम करने पर 250 रुपये मिलेंगे। अब तक यह राशि माात्र 100 रुपए निर्धारित थी। यह निर्णय 20 साल बाद हुआ है। प्रदेश के अपर निदेशक राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के सीएमओ को पत्र जारी कर दिया गया है।

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और सुविधाजनक बनाये जाने को चिकित्सकों को प्रति पोस्टमार्टम के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक पोस्टमार्टम भत्ते को 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। यह 150 रुपए की बढ़ोत्तरी है। फार्मासिस्ट को मिलने वाले पारिश्रमिक पोस्टमार्टम भत्ते को 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।

पोस्टमार्टम कार्यों में स्वीपर और सफाईकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर शासन स्तर से 50 रुपए प्रति केस भत्ता तय कर दिया गया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम ड्यूटी से बचने वाले चिकित्सक अब ड्यूटी के लिए सिफारिशें करने लगेंगे। जिले में रोज दस से अधिक शवों के पोस्टमार्टम किये जाते हैं। शासन स्तर से पूरे प्रदेश में विगत दो साल में किये गये शवों के पोस्टमार्टम का पूरा विवरण मांगा गया है। कुछ माह पहले पोस्टमार्टम की सुविधा 24 घंटे शुरू की गई है।