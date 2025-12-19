दिल्ली-एनसीआर से वाहन चुराकर यूपी में बेचने वाला गिरोह पकड़ा, महिंद्रा पिकअप और दोपहिया वाहन बरामद; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली समेत एनसीआर से वाहन चोरी कर यूपी के संभल के कबाड़ डीलरों को बेचने वाले दो आरोपितों को उत्तरी जिले की कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की दो महिंद्रा पिकअप वैन और तीन दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल किया गया आटो रिक्शा भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बदायूं, यूपी के मोनिश और शाकिब के रूप में हुई है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के पांच मामले सुलझाने का दावा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, छह दिसंबर को शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी महिंद्रा पिक-अप वैन परेड ग्राउंड रोड, लाल किला पर पार्क की थी और करीब एक घंटे बाद देखा तो वह चाेरी हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि तीन लोग एक ऑटो रिक्शा में आए थे और चोरी करने के बाद, उनमें से एक आटो वापस ले गया और अन्य दो महिंद्रा टेंपो लेकर फरार हो गए।