दिल्ली-एनसीआर से वाहन चुराकर यूपी में बेचने वाला गिरोह पकड़ा, महिंद्रा पिकअप और दोपहिया वाहन बरामद; दो गिरफ्तार
दिल्ली-एनसीआर से वाहन चुराकर उत्तर प्रदेश में बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने महिंद्रा पिकअप और दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। इस मामले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली समेत एनसीआर से वाहन चोरी कर यूपी के संभल के कबाड़ डीलरों को बेचने वाले दो आरोपितों को उत्तरी जिले की कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की दो महिंद्रा पिकअप वैन और तीन दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। इसके अलावा अपराध में इस्तेमाल किया गया आटो रिक्शा भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बदायूं, यूपी के मोनिश और शाकिब के रूप में हुई है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के पांच मामले सुलझाने का दावा किया है।
उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, छह दिसंबर को शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने अपनी महिंद्रा पिक-अप वैन परेड ग्राउंड रोड, लाल किला पर पार्क की थी और करीब एक घंटे बाद देखा तो वह चाेरी हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले, जिसमें पता चला कि तीन लोग एक ऑटो रिक्शा में आए थे और चोरी करने के बाद, उनमें से एक आटो वापस ले गया और अन्य दो महिंद्रा टेंपो लेकर फरार हो गए।
लगातार प्रयासों के बाद चोरी की गई पिक-अप वैन करावल नगर में खड़ी मिली, लेकिन आरोपित फरार हो गए थे। जांच के दौरान पता चला कि वारदात में इस्तेमाल आटो मोनिश को किराया पर दिया गया था। 16 दिसंबर को पुल प्रह्लादपुर से मोनिश को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर उसके साथी शाकिब को बवाना औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि चोरी के वाहनों को संभल यूपी में कबाड़ी बाजार में बेचते थे।
