CM योगी और मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोले अपशब्द, किशोरी का वीडियो देख एक्शन में आई पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री अमित शाह के बारे में अपशब्द कहने का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि, वीडियो के स्थान की पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग है। सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया गया है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए तुलसी निकेतन चौकी प्रभारीद अभिषेक ने मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो में किशोरी एक चैनल की आईडी पर बोल रही है। उसके आसपास कुछ लोग भी खड़े हैं।