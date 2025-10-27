CM योगी और मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोले अपशब्द, किशोरी का वीडियो देख एक्शन में आई पुलिस

Language
    उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली एक किशोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में किशोरी दोनों नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करती दिख रही है। पुलिस ने किशोरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री अमित शाह के बारे में अपशब्द कहने का मामला प्रकाश में आया है। किशोरी को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि, वीडियो के स्थान की पुष्टि नहीं हो सकी है।

    पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग है। सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया गया है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए तुलसी निकेतन चौकी प्रभारीद अभिषेक ने मुकदमा दर्ज कराया है। वीडियो में किशोरी एक चैनल की आईडी पर बोल रही है। उसके आसपास कुछ लोग भी खड़े हैं।

    इस वीडियो में वह अपना पता भी बता रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृहमंत्री अमित शाह के लिए अपशब्द बोल रही है। इस वीडियो में किशोरी ने एक धर्म को लेकर भी अमर्यादित टिप्पणी की है। किशोरी बोल रही है कि यदि किसी को उसके घर भेजना है तो दिन में भेजना रात में मम्मी गुस्सा करेंगी।

    एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो पर संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जांच में पता चला है कि वीडियो में बोलने वाली लड़की नाबालिग है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।