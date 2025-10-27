Language
    गाजियाबाद में कारोबारी के फ्लैट से 5 लाख रुपये और गहने चोरी, कई दिन बाद दर्ज किया केस 

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    गाजियाबाद के पंचवटी कॉलोनी में दीवाली के दिन एक कारोबारी के फ्लैट से पांच लाख रुपये और गहने चोरी हो गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, लेकिन थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की। बाद में, आइजीआरएस पर शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़ित के अनुसार, चोर नकदी, सोने की चेन, आइपेड और अन्य सामान ले गए।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली पुलिस ने दीवाली के दिन पंचवटी कॉलोनी में कारोबारी के फ्लैट के ताले तोड़कर पांच लाख रुपये नकद और लाखों के गहने चोरी की रिपोर्ट लिखने में कई दिन लगा दिए। पीड़ित ने पुलिस को घटना के अगले दिन तीन पेज की शिकायत लिखकर दी, लेकिन थाना प्रभारी ने कहा कि तहरीर में पांच लाख नकदी की बात हटाओ उसके बाद केस दर्ज करेंगे। पीड़ित ने परेशान होकर आइजीआरएस पर शिकायत कर दी। इसके बाद जाकर रविवार को कोतवाली में चोरी का केस दर्ज किया गया है।

    पंचवटी में राज अपार्टमेंट निवासी अधिवक्ता उज्जवल जैन के पिता की तुराबनगर में देहली हैंडीक्रॉफ्ट के नाम से दुकान है। दीवाली पर सभी स्वजन शाम को दुकान पर पूजा के बाद घर लौटे तो देखा कि फ्लैट के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखने पर सारा सामान बिखरा हुआ मिला। उज्जवल जैन का कहना है कि उनके घर की सारी अलमारी से सामान निकालकर बाहर सामान फैलाया हुआ था।

    उन्होंने चेक किया तो पाया कि उनके यहां से चोर पांच लाख रुपये नकद, दो सोने की चेन, एक आइपेड, एक सिलेंडर और एक हैडफोन चोरी कर ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर एक बदमाश सिलेंडर लेकर जाता हुआ दिखाई दिया है। उन्होंने दीवाली की शाम को तत्काल डायल-112 पर फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी।

    मौके पर आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें कोतवाली जाकर तहरीर देने को कहा। पीड़ित के मुताबिक अगले दिन वह कोतवाली में तीन पेज की तहरीर लेकर जब पहुंचे तो कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने उनसे तहरीर लेने से मना कर दिया और कहा कि तीन पेज की जगह एक पेज की तहरीर लेकर आओ और पांच लाख रुपये नकद वाली बात हटा दो।

    केस दर्ज होने के बाद बयान में पांच लाख रुपये लिखवा देना। पीड़ित ने मना किया तो उनसे तहरीर लेने से ही मना कर दिया गया। परेशान होकर उन्होंने आइजीआरएस पर ऑनलाइन शिकायत कर दी। आइजीआरएस फीडबैक के बाद उनसे कोतवाली पुलिस ने शिकायत ली, लेकिन फिर एक पेज पर ही लिखने के लिए कहा।पीड़ित ने एक पेज पर लिखकर शिकायत दे दी उसके बाद रविवार को केस दर्ज किया गया है। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है।