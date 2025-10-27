गाजियाबाद में कारोबारी के फ्लैट से 5 लाख रुपये और गहने चोरी, कई दिन बाद दर्ज किया केस 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोतवाली पुलिस ने दीवाली के दिन पंचवटी कॉलोनी में कारोबारी के फ्लैट के ताले तोड़कर पांच लाख रुपये नकद और लाखों के गहने चोरी की रिपोर्ट लिखने में कई दिन लगा दिए। पीड़ित ने पुलिस को घटना के अगले दिन तीन पेज की शिकायत लिखकर दी, लेकिन थाना प्रभारी ने कहा कि तहरीर में पांच लाख नकदी की बात हटाओ उसके बाद केस दर्ज करेंगे। पीड़ित ने परेशान होकर आइजीआरएस पर शिकायत कर दी। इसके बाद जाकर रविवार को कोतवाली में चोरी का केस दर्ज किया गया है।

पंचवटी में राज अपार्टमेंट निवासी अधिवक्ता उज्जवल जैन के पिता की तुराबनगर में देहली हैंडीक्रॉफ्ट के नाम से दुकान है। दीवाली पर सभी स्वजन शाम को दुकान पर पूजा के बाद घर लौटे तो देखा कि फ्लैट के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाकर देखने पर सारा सामान बिखरा हुआ मिला। उज्जवल जैन का कहना है कि उनके घर की सारी अलमारी से सामान निकालकर बाहर सामान फैलाया हुआ था।

उन्होंने चेक किया तो पाया कि उनके यहां से चोर पांच लाख रुपये नकद, दो सोने की चेन, एक आइपेड, एक सिलेंडर और एक हैडफोन चोरी कर ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर एक बदमाश सिलेंडर लेकर जाता हुआ दिखाई दिया है। उन्होंने दीवाली की शाम को तत्काल डायल-112 पर फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी।

मौके पर आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें कोतवाली जाकर तहरीर देने को कहा। पीड़ित के मुताबिक अगले दिन वह कोतवाली में तीन पेज की तहरीर लेकर जब पहुंचे तो कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने उनसे तहरीर लेने से मना कर दिया और कहा कि तीन पेज की जगह एक पेज की तहरीर लेकर आओ और पांच लाख रुपये नकद वाली बात हटा दो।