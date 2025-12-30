UP Panchayat chunav: मोदीनगर में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, इंस्टाग्राम पर प्रधानी की दावेदारी ठोक रहे युवा

विकास वर्मा, जागरण, मोदीनगर। अगले साल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने हैं। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन गांवों में चुनावी सुगबुगाहट शुरू होने लगी है। गांवों में चुनावी माहौल बनने लगा है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार प्रधानी पद को लेकर युवाओं में अधिक उत्साह है।

अधिकांश गांवों में युवा वर्ग ही प्रधानी की दावेदारी ठोक रहा है। खास बात है कि युवाओं ने घर-घर जाकर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर प्रचार शुरू किया है। नए दौर में नए तरीके के ऑनलाइन माध्यम से गांव के मतदाताओं को जोड़ने की युवाओं की कोशिश है।

प्रधानी को लेकर मोदीनगर के अलग अलग गांव से तमाम रील सामने आ जा चुकी हैं। जिसमें युवा खुद को जनता के सामने प्रधान के रूप में ही पेश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इन्हें पसंद भी किया जा रहा है। इन रील का उद्देश्य लाइक व व्यू को बढ़ाने पर कम बल्कि मतदाताओं को लुभाने पर अधिक है।

गांव के युवाओं को इंस्टाग्राम अकाउंट पर जोड़ने के बाद प्रधानी के दावेदार एक दूसरे पर व्यंग की रील तैयार भी कर रहे हैं। गांव की कमियों को उजागर करने के साथ ग्रामीणों को सुविधा देने का भरोसा दिया जा रहा है। गांव में किये जा रहे समाजसेवा के कार्यों की रील बनाकर भी प्रसारित की जा रही हैं।

बिना सभा किये एक बार में ही अधिकांश लोगों तक पहुंचा रहे संदेश प्रधान की सीट पाने के लिए युवा मशक्कत में लगे हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में गांव के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश है। युवाओं का मानना है कि इस माध्यम से एक ही बार में गांव के अधिकांश लोगों से संपर्क किया जा सकता है।

अपना संदेश कुछ ही मिनट में अधिकांश लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जबकि सभा के आयोजन में रुपये खर्च होने के साथ लोगों को जोड़ना भी मुश्किल होता है। जहां सभा में समय व रकम बर्बादी होती है, वहीं ऑनलाइन में इन दोनों की बचत होती है।