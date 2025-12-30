Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Panchayat chunav: मोदीनगर में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, इंस्टाग्राम पर प्रधानी की दावेदारी ठोक रहे युवा

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:20 AM (IST)

    अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। मोदीनगर के गांवों में युवा प्रधानी के लिए इंस्टाग्राम पर प्रचार कर रहे ...और पढ़ें

    Hero Image

    विकास वर्मा, जागरण, मोदीनगर। अगले साल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने हैं। अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन गांवों में चुनावी सुगबुगाहट शुरू होने लगी है। गांवों में चुनावी माहौल बनने लगा है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार प्रधानी पद को लेकर युवाओं में अधिक उत्साह है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकांश गांवों में युवा वर्ग ही प्रधानी की दावेदारी ठोक रहा है। खास बात है कि युवाओं ने घर-घर जाकर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर प्रचार शुरू किया है। नए दौर में नए तरीके के ऑनलाइन माध्यम से गांव के मतदाताओं को जोड़ने की युवाओं की कोशिश है।

    प्रधानी को लेकर मोदीनगर के अलग अलग गांव से तमाम रील सामने आ जा चुकी हैं। जिसमें युवा खुद को जनता के सामने प्रधान के रूप में ही पेश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इन्हें पसंद भी किया जा रहा है। इन रील का उद्देश्य लाइक व व्यू को बढ़ाने पर कम बल्कि मतदाताओं को लुभाने पर अधिक है।

    गांव के युवाओं को इंस्टाग्राम अकाउंट पर जोड़ने के बाद प्रधानी के दावेदार एक दूसरे पर व्यंग की रील तैयार भी कर रहे हैं। गांव की कमियों को उजागर करने के साथ ग्रामीणों को सुविधा देने का भरोसा दिया जा रहा है। गांव में किये जा रहे समाजसेवा के कार्यों की रील बनाकर भी प्रसारित की जा रही हैं।

    बिना सभा किये एक बार में ही अधिकांश लोगों तक पहुंचा रहे संदेश

    प्रधान की सीट पाने के लिए युवा मशक्कत में लगे हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में गांव के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश है। युवाओं का मानना है कि इस माध्यम से एक ही बार में गांव के अधिकांश लोगों से संपर्क किया जा सकता है।

    अपना संदेश कुछ ही मिनट में अधिकांश लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जबकि सभा के आयोजन में रुपये खर्च होने के साथ लोगों को जोड़ना भी मुश्किल होता है। जहां सभा में समय व रकम बर्बादी होती है, वहीं ऑनलाइन में इन दोनों की बचत होती है।

    ऑनलाइन पोल पर भांप रहे रूख

    इंटरनेट मीडिया पर ऑनलाइन पोल भी शुरू किये जा रहे हैं। जिसमें दो दावेदारों के नाम अामने-सामने लिखे हुए हैं। इस पोल के लिंक को ग्रामीणों के वाट्सअप पर भेजकर उनके रूख भांपने की कोशिश चल रही है। मतदाताओं के मन को टटोला जा रहा है। राजनीतिक व जातिगण समीकरण लगाने शुरू कर दिये हैं।