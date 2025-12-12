मोदीनगर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, SIR सत्यापन में कार्यरत बीएलओ की मौत पर सरकार को घेरा

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। उत्तर प्रदेश में जंगलराज चल रहा है। व्यापारियों को सुरक्षा दिलाने में सरकार नाकाम है। प्रदेश में हो रहे सभी एनकाउंटर फर्जी हैं, जिससे पुलिस की हनक बदमाशों में कम हुई है। बदमाश बेखौफ वारदात कर रहे हैं। थाने बस दलाली के अड्डे बने हुए हैं। ये बातें शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मोदीनगर में कहीं। वे शुक्रवार को मोदीनगर में मृतक बीएलओ व ज्वलैर्स के यहां पहुंचे थे।

इस दौरान सबसे पहले अजय राय तिबड़ा रोड स्थित नेहरूनगर कालोनी में शिक्षक लाल मोहन के घर पहुंचे और स्वजन को सांत्वना दी। लाल मोहन की ड्यूटी एसआईआर कार्य में लगी थी। पांच दिसंबर को घर पर उनकी मौत हो गई थी। यहां उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्य को सरकार की नीतियां सही नहीं है। केवल कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ रही है।

इसके बाद अजय राय गोविंदपुरी मेन मार्केट में मृतक ज्वैलर्स गिरधारीलाल सोनी के घर पहुंचे। स्वजन ने उन्हें बताया कि चार दिसंबर को दुकान में घुसकर हुई लूट के विरोध में गिरधारी लाल की हत्या कर दी गई। अजय राय ने कहा कि पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। व्यापारी, महिलाएं, छात्र कोई भी सुरक्षित नहीं है।