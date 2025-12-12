Language
    मुरादनगर में बिजली चोरी से विभाग बेहाल: पांच साल में तीन हजार मुकदमे दर्ज, फिर भी नहीं रुकी बिजली चोरी

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    मुरादनगर में बिजली चोरी की घटनाओं से विभाग परेशान है। पिछले पांच सालों में तीन हजार मुकदमे दर्ज होने के बावजूद, बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    विजयभूषण त्यागी, मुरादनगर। मोदीनगर और मुरादनगर क्षेत्र में बीते सालों में विद्युत निगम ने तीन हजार कटियाबाजों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराये हैं। इसके बाद भी जिले में बिजली चोरी नहीं रुक रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बिजली चोरी में लिप्त पाए 60 प्रतिशत लोगों ने अभी तक जुर्माने की राशि भी जमा नहीं कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत निगम समय समय पर छापामार कार्रवाई करता है। छापेमारी के दौरान चोरी में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई के दौरान में वर्ष 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक 3023 बिजली चोर पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    इन पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद भी जिले में रोजाना बिजली चोरी के मामले आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

    इसके लिए छापेमारी की जा रही है। जिन इलाकों में बिजली चोरी की दर अधिक मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा जाता है, जिनके शिकायत के आधार पर बिजली चोरों को पकड़ा जाता है। बिजली चोरी के मामले में शिकायत करने वाले लोगों का गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित भी किया जाता है। बिजली चोरी रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विद्युत निगम डोर टू डोर लोगों से संपर्क भी करता है।

    60 फीसदी ने जमा नहीं किया जुर्माना

    बिजली चोरों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। पिछले पांच साल में जिन बिजली चोरों पर जुर्माना लगाया है उनमें से अभी तक 60 फीसदी ने जुर्माना जमा नहीं किया है। विद्युत निगम द्वारा उन्हें समय-समय पर नोटिस भी जारी करता है। नोटिसों का इन पर कोई असर नहीं होता है। 

    पांच साल में दर्ज किए गए मुकदमे

    वर्ष 

    		 मुकदमों की संख्या
    2021  441
    2022 530
    2023  793
    2024  501
    2025  445

    इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो रही बिजली चोरी

    क्षेत्र  लाइन लाॅस (प्रतिशत में)

    मुरादनगर

    मोदीनगर
    अन्य ग्रामीण क्षेत्र 11 

    अधिकारी का वर्जन

    बिजली चोरी रोकने के लिए प्राथमिकता के साथ काम किया जा रहा है। बिजली चोरों पर मुकदमे के साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माना जमा नहीं करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

    -अंकित कुमार, अधिशासी अभियंता, मुरादनगर

