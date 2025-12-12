मुरादनगर में बिजली चोरी से विभाग बेहाल: पांच साल में तीन हजार मुकदमे दर्ज, फिर भी नहीं रुकी बिजली चोरी

विजयभूषण त्यागी, मुरादनगर। मोदीनगर और मुरादनगर क्षेत्र में बीते सालों में विद्युत निगम ने तीन हजार कटियाबाजों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराये हैं। इसके बाद भी जिले में बिजली चोरी नहीं रुक रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बिजली चोरी में लिप्त पाए 60 प्रतिशत लोगों ने अभी तक जुर्माने की राशि भी जमा नहीं कराई है।

बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत निगम समय समय पर छापामार कार्रवाई करता है। छापेमारी के दौरान चोरी में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई के दौरान में वर्ष 2021 से लेकर दिसंबर 2025 तक 3023 बिजली चोर पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इन पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद भी जिले में रोजाना बिजली चोरी के मामले आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसके लिए छापेमारी की जा रही है। जिन इलाकों में बिजली चोरी की दर अधिक मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा जाता है, जिनके शिकायत के आधार पर बिजली चोरों को पकड़ा जाता है। बिजली चोरी के मामले में शिकायत करने वाले लोगों का गुप्त रखा जाता है। इसके अलावा उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित भी किया जाता है। बिजली चोरी रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विद्युत निगम डोर टू डोर लोगों से संपर्क भी करता है।