उज्ज्वला योजना: गाजियाबाद में ई-केवाईसी नहीं तो सब्सिडी नहीं, जिले में 15 प्रतिशत लाभार्थी अब भी वंचित
गाजियाबाद में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के लगभग 15% लाभार्थी अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं, जिसके कारण उन्हें सब्सिडी नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने का आग्रह किया है ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के दाम पर सब्सिडी के लिए ई-केवाइसी कराना आवश्यक है। यदि लाभार्थी ई-केवाईसी कराने से चूके तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी।
जिलापूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि जिले में उज्ज्वला योजना के 1.06 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।
इन लाभार्थियों को हाेली और दीवाली के अवसर पर एक बार सिलेंडर में गैर भरवाने पर केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
सब्सिडी की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंकखाते में भेजी जाती है। जिले में लगभग 15 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक ई-केवाइसी नहीं कराया है।
ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थियों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वह योजना का लाभ ले सकें।
