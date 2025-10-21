Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली पर गाजियाबाद में आग का तांडव: 48 जगहों पर हादसे, दुकानें और वाहन खाक

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    गाजियाबाद में दीपावली की रात आग की 48 घटनाएं हुईं। इन घटनाओं में दुकानें, झुग्गियां और वाहन जल गए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली की रात बढ़ी आग की घटनाएं। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली की रात जिले में 48 स्थानों पर छोटे-बड़े आग लगने के हादसे हुए हैं। संजय नगर में तीन दुकानों में लाग लगी। वहीं न्यू हिंडन विहार के पास झुग्गियों और कबाड़ में आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लगी। लालकुआं के पास एक खोखे में आग लगी। नेहरू नगर में कूड़े के ढेर में आग की सूचना पर दमकल पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली की रात सबसे भयावह आग संजय नगर में लगी। मंगलम ज्वेलर्स, उसके बराबर में पूजा की दुकान और पैराडाइज शूज की दुकान में भरी क्षति हुई है। आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलम ज्वेलर्स के सामने खड़ी लगभग छह दोपहिया आग की चपेट में आकर जल गईं। राहत की बात यह है कि दीवाली का पर्व होने के कारण दुकानें बंदी थीं अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

    न्यू हिंडन विहार में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से काफी दूर तक धुआं देखा गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक दीवाली की सुबह छह बजे से मंगलवार सुबह छह बजे तक जनपद में 48 आग लगने की घटनाओं की सूचना मिली। जिसमें फ्लैट और मकान में 14 काल, दुकान-शोरूम में आग की सात काल, वाहनों में आग की तीन काल, फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने की पांच काल, कूड़े में 15 काल, मीटर, ट्रांसफार्मर और वाटर कूलर में आग की दो घटनाओं एवं दो अन्य घटनाओं की सूचना मिली थी।

    सभी घटनाओं में सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। जनपद में 14 जगह पर दमकल को खड़ा किया गया था। मोहननगर स्थित अजंता कंपाउंड में फैक्ट्री, नंदग्राम में स्थित एक पन्नी के गोदाम में, संजय नगर में दुकानों के बाहर खड़ी लगभग छह दोपहिया में भी आग की सूचना मिली थी।