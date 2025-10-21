दीपावली पर गाजियाबाद में आग का तांडव: 48 जगहों पर हादसे, दुकानें और वाहन खाक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली की रात जिले में 48 स्थानों पर छोटे-बड़े आग लगने के हादसे हुए हैं। संजय नगर में तीन दुकानों में लाग लगी। वहीं न्यू हिंडन विहार के पास झुग्गियों और कबाड़ में आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लगी। लालकुआं के पास एक खोखे में आग लगी। नेहरू नगर में कूड़े के ढेर में आग की सूचना पर दमकल पहुंची।

दिवाली की रात सबसे भयावह आग संजय नगर में लगी। मंगलम ज्वेलर्स, उसके बराबर में पूजा की दुकान और पैराडाइज शूज की दुकान में भरी क्षति हुई है। आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलम ज्वेलर्स के सामने खड़ी लगभग छह दोपहिया आग की चपेट में आकर जल गईं। राहत की बात यह है कि दीवाली का पर्व होने के कारण दुकानें बंदी थीं अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

न्यू हिंडन विहार में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से काफी दूर तक धुआं देखा गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक दीवाली की सुबह छह बजे से मंगलवार सुबह छह बजे तक जनपद में 48 आग लगने की घटनाओं की सूचना मिली। जिसमें फ्लैट और मकान में 14 काल, दुकान-शोरूम में आग की सात काल, वाहनों में आग की तीन काल, फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने की पांच काल, कूड़े में 15 काल, मीटर, ट्रांसफार्मर और वाटर कूलर में आग की दो घटनाओं एवं दो अन्य घटनाओं की सूचना मिली थी।