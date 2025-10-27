गाजियाबाद की गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी में दर्दनाक घटना, 27वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत
गाजियाबाद के गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी में एक दुखद घटना हुई, जहाँ 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला 27वीं मंजिल से गिरकर मर गईं। महिला कुछ समय से बीमार थीं और डिप्रेशन से ग्रस्त थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या है या दुर्घटना।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी में एक दर्दनाक घटना हो गई। यहां 27वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थिति में गिरकर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला काफी दिनों से बीमार चल रही थी।
बताया गया कि आज यानी सोमवार सुबह करीब 10 बजे की घटना है। महिला पति के साथ बेटी, दामाद के घर आई थीं। डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
