गाजियाबाद की गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी में दर्दनाक घटना, 27वीं मंजिल से गिरकर बुजुर्ग महिला की मौत

गाजियाबाद के गार्डेनिया गीतांजलि सोसाइटी में एक दुखद घटना हुई, जहाँ 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला 27वीं मंजिल से गिरकर मर गईं। महिला कुछ समय से बीमार थीं और डिप्रेशन से ग्रस्त थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या है या दुर्घटना।