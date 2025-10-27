Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ghaziabad News: सिलेंडर विस्फोट मामले में ट्रक ड्राइवर और मालिक की लापरवाही उजागर, टीला मोड़ थाने में मुकदमा दर्ज

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    गाजियाबाद में सिलेंडर फटने की घटना में ट्रक ड्राइवर और मालिक की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने टीला मोड़ थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पता चला कि सिलेंडर की सुरक्षा में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा में फरवरी माह में ट्रक में आग लगने के बाद सिलेंडर फटने के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच में ट्रक चालक, ट्रक मालिक व गैस प्लांट मैनेजर की लापरवाही उजागर हुई है। जांच पूरी होने के बाद चौकी प्रभारी ने तीनों को आरोपित बनाते हुए टीला मोड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तुलसी निकेतन चौकी के प्रभारी दारोगा ने ट्रक चालक भोपुरा निवासी अशोक कुमार, ट्रक मालिक पीतम पुरा दिल्ली निवासी नीरज यादव व प्लांट मैनेजर एलपीजी टैरेटरी टीला मोड़ शिव कुमार गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि ट्रक चालक ने लापरवाही दिखाते हुए सिलेंडर से भरे ट्रक को हाइटेंशन लाइन के नीचे खड़ा किया अौर अपने घर चला गया। ट्रक मालिक पर प्रशिक्षित व अनुभवी हेल्पर ट्रक पर न रखने का आरोप है।

    वहीं गैस प्लांट के मैनेजर की भी लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला कि गैस प्लांट से निकलने वाले प्रत्येक वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा होता है। प्लांट मैनेजर को लगातार ट्रक की लोकेशन ट्रेस करनी होती है जो नहीं की गई। इस कारण खड़े ट्रक के बारे में पता नहीं चला और हादसा हो गया। बता दें कि एक फरवरी 2025 की सुबह करीब चार बजे भोपुरा तिराहे पर खड़े सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई थी। हादसे में एक एक कर करीब 50 सिलेंडर फटे थे।

    हादसा इतना भीषण था कि धमाकों की आवाज कई-कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। सिलेंडरों के टुकड़े काफी दूर जाकर गिरे थे और हादसे में सात दुकानें कई वाहन जल गए थे। इस हादसे में सिलेंडरों के टुकड़ों से आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए थे। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था।

    हादसा तड़के होने की वजह से जानमाल की हानि होने से बच गई थी और अनहोनी टल गई थी। मामले में तत्कालीन एसीपी शालीमार गार्डन सलोनी अग्रवाल समेत तीन सदस्यों की जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट 23 अक्तूबर को दाखिल की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।