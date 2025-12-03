Ghaziabad News: ट्रैफिक पुलिस ने इंदिरापुरम और टीला मोड़ पर दो अवैध कट किए बंद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर में सड़क हादसों और यातायात अव्यवस्था को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दैनिक जागरण में सड़क सुरक्षा पर चल रहे अभियान के चलते सोमवार को नए गाजियाबाद फाटक और घंटाघर के पास अवैध कट बंद करने के बाद मंगलवार को पुलिस टीम ने इंदिरापुरम और टीला मोड़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य उन अवैध कटों को चिन्हित कर बंद कराना है जो लगातार दुर्घटनाओं, जाम और पैदल यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं।

मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस टीम ने इंदिरापुरम के मंगल बाजार चौक के पास मौजूद अवैध कट को पूरी तरह से बंद करा दिया। अधिकारियों के अनुसार यहां वाहन मुड़ जाने से कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी थी। मौके पर बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया है ताकि दोपहिया और अन्य वाहन चालकों द्वारा बैरिकेड हटाने की कोई गुंजाइश न रहे।

वहीं, दूसरी कार्रवाई भोपुरा रोड पर टीला मोड़ थाना क्षेत्र में की गई। यहां थाने के पास मौजूद अवैध कट को पहले भी बंद कर बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन दोपहिया चालकों ने बैरिकेड हटाकर फिर से रास्ता बना लिया था। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग को दोबारा व्यवस्थित किया और कट को पूरी तरह बंद कर दिया।