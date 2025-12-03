Language
    Ghaziabad News: ट्रैफिक पुलिस ने इंदिरापुरम और टीला मोड़ पर दो अवैध कट किए बंद

    By Vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरापुरम और टीला मोड़ पर अवैध कटों को बंद करने का अभियान चलाया। मंगल बाजार चौक और ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर में सड़क हादसों और यातायात अव्यवस्था को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

    दैनिक जागरण में सड़क सुरक्षा पर चल रहे अभियान के चलते सोमवार को नए गाजियाबाद फाटक और घंटाघर के पास अवैध कट बंद करने के बाद मंगलवार को पुलिस टीम ने इंदिरापुरम और टीला मोड़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य उन अवैध कटों को चिन्हित कर बंद कराना है जो लगातार दुर्घटनाओं, जाम और पैदल यात्रियों के लिए खतरा बने हुए हैं।

    मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस टीम ने इंदिरापुरम के मंगल बाजार चौक के पास मौजूद अवैध कट को पूरी तरह से बंद करा दिया। अधिकारियों के अनुसार यहां वाहन मुड़ जाने से कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी थी। मौके पर बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया है ताकि दोपहिया और अन्य वाहन चालकों द्वारा बैरिकेड हटाने की कोई गुंजाइश न रहे।

    वहीं, दूसरी कार्रवाई भोपुरा रोड पर टीला मोड़ थाना क्षेत्र में की गई। यहां थाने के पास मौजूद अवैध कट को पहले भी बंद कर बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन दोपहिया चालकों ने बैरिकेड हटाकर फिर से रास्ता बना लिया था। मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैरिकेडिंग को दोबारा व्यवस्थित किया और कट को पूरी तरह बंद कर दिया।

    अधिकारियों का कहना है कि इस मार्ग पर बड़े और तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही रहती है, ऐसे में अचानक मुड़ने वाले वाहन न सिर्फ हादसे का कारण बनते हैं, बल्कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं।

    ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यदि अभियान निरंतर चलता रहा और अवैध कटों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, तो शहर में सड़क हादसों और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित यू-टर्न या वैध कट का ही उपयोग करें और किसी भी बैरिकेड को हटाने जैसी गतिविधि से बचें। क्योंकि यह शहर की सुरक्षा और व्यवस्था दोनों के लिए खतरा है।

    अवैध कटों को लगातार निगरानी कर बंद कराए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यातायातकर्मी प्रमुख सड़कों पर अवैध कटों को तलाशकर बंद कराएगी। - त्रिगुण बिसेन, डीसीपी ट्रैफिक

     