कार बेचकर नहीं कराई नाम, 20 लाख रुपये हड़प कर झूठे केस में फंसाने की दी धमकी
गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक व्यक्ति ने कार बेचकर दस्तावेज ट्रांसफर न करने और 20 लाख रुपये हड़पने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लिंक रोड थाना क्षेत्र में कार को बेचकर दस्तावेज नाम नहीं कराने और 20 लाख रुपये हड़पने के मामले में पीड़ित ने दो महिलाओं समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप हे कि रुपये वापस मांगने पर आरोपी झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
साहिबाबाद गांव में मेन मार्केट रेलवे रोड पर रहने वाले श्याम दत्त शर्मा ने दर्ज मुकदमे में बताया कि साल 2024 में उनकी पहचान धनपाल सिंह से हुई थी। वह खुद को लोनी में संचालित एक स्कूल का चेयरमैन बताया था। बाद में उसने अपनी पत्नी शिवानी से भी मुलाकात कराई। कुछ दिन बाद दंपती ने अपनी कार को बेचने की बात उनसे कही। कार का सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ और उन्होंने नकद और आरटीजीएस के जरिये रकम देकर कार ले ली।
आरोप है कि कार के कागज उनके नाम पर कराने में आरोपी टालमटोल करते रहे। मई 2025 में धनपाल सिंह गैंगस्टर और धोखाधड़ी के मामले में जेल चला गया। श्याम दत्त ने धनपाल की पत्नी से कार को उनके नाम पर करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर उन्होंने शिवानी को कार वापस कर अपनी रकम मांगी।
वहीं, कुछ दिन बाद धनपाल सिंह जेल से बाहर आया और उसने उल्टा श्याम दत्त से 20 लाख रुपये और मांगे। रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। अगस्त माह में आरती कक्कड़ नाम की महिला उनके घर पहुंची और बोली धनपाल ने जो रकम मांगी है, वो दे दो वरना केस बनाकर जेल भेज दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि थाने पर शिकायत करने पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अदालत से गुहार तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कार्यवाहक एसीपी साहिबाबाद अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।
