    टोंटी चुराने की नीयत से घर में घुसा चोर, अंदर का नजारा देख बदला प्लान; ले उड़ा 1.5 लाख कैश और जेवर, गिरफ्तार

    By Shobhit Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    एक चोर टोंटी चुराने के इरादे से एक घर में घुसा था। घर के अंदर नकदी और गहने देखकर उसकी नीयत बदल गई। उसने टोंटी की जगह 1.5 लाख रुपये और जेवर चुरा लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राजेंद्रनगर सेक्टर-5 स्थित मकान में 28 अक्टूबर की रात हुई चोरी का खुलासा साहिबाबाद पुलिस ने कर दिया है। दिल्ली सीमापुरी इलाके से आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके कब्जे से 87 हजार रुपये, घर से चोरी हुईं मूर्तियां व जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह छत पर टोंटी चोरी करने के लिए गया था लेकिन टोंटी न मिलने पर घर में दाखिल हुआ और लाखों की चोरी कर फरार हो गया।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि सेक्टर-5 के रहने वाले मनीष शर्मा ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी थी। पकड़ा गया आरोपित मूलरूप से बिहार के सहरसा स्थित मदरपुरा थाना क्षेत्र के खुरशी का रहने वाला अली मोहम्मद है। फिलहाल, वह दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा था।

    सीसीटीवी फुटेज में दीवार फांदकर जाते हुए आरोपित देखा गया था। इसके बाद इसकी तलाश शुरू की गई। पूछताछ में अली मोहम्मद ने बताया कि वह टोंटी चुराने के लिए खाली पड़े प्लाट से होता हुआ पाइप के सहारे मकान की छत पर चढ़ा। टोंटी न मिलने पर सीढ़ियों से नीचे घर में आया। बालकनी का दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हो गया।

    कमरे में अलमारी में कुछ न मिलने पर वह दूसरे कमरे में गया। यहां लोहे की अलमारी को पेचकस से खोला और इसमें रखे 1.50 लाख रुपये और जेवर चोरी कर लिए। चोरी की गई रकम में से उसने 63 हजार रुपये खर्च कर दिए थे। वहीं जेवरात को बेचने के लिए बिहार जाने की फिराक में था। एसीपी ने बताया कि वह चोरी का माल बिहार ले जाकर बेचता है। अली के खिलाफ अलग-अलग थानों में 13 मुकदमे दर्ज हैं।

