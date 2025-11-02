टोंटी चुराने की नीयत से घर में घुसा चोर, अंदर का नजारा देख बदला प्लान; ले उड़ा 1.5 लाख कैश और जेवर, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राजेंद्रनगर सेक्टर-5 स्थित मकान में 28 अक्टूबर की रात हुई चोरी का खुलासा साहिबाबाद पुलिस ने कर दिया है। दिल्ली सीमापुरी इलाके से आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके कब्जे से 87 हजार रुपये, घर से चोरी हुईं मूर्तियां व जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह छत पर टोंटी चोरी करने के लिए गया था लेकिन टोंटी न मिलने पर घर में दाखिल हुआ और लाखों की चोरी कर फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि सेक्टर-5 के रहने वाले मनीष शर्मा ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी थी। पकड़ा गया आरोपित मूलरूप से बिहार के सहरसा स्थित मदरपुरा थाना क्षेत्र के खुरशी का रहने वाला अली मोहम्मद है। फिलहाल, वह दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा था।

सीसीटीवी फुटेज में दीवार फांदकर जाते हुए आरोपित देखा गया था। इसके बाद इसकी तलाश शुरू की गई। पूछताछ में अली मोहम्मद ने बताया कि वह टोंटी चुराने के लिए खाली पड़े प्लाट से होता हुआ पाइप के सहारे मकान की छत पर चढ़ा। टोंटी न मिलने पर सीढ़ियों से नीचे घर में आया। बालकनी का दरवाजा तोड़ा और कमरे में दाखिल हो गया।