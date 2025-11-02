Language
    गाजियाबाद में कार मैकेनिक की कैंची से गोदकर हत्या, गाड़ी में तकनीकी खराबी को लेकर हुई थी बहस

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    गाजियाबाद के विजय नगर में एक कार मैकेनिक रविंदर वाल्मीकि की शराब की दुकान के बाहर कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। रविंदर का पवन सिंह ठाकुर से कार की तकनीकी खराबी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पवन ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    रविंद्र मट्टू का फाइल फोटो। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजय नगर थाना क्षेत्र की शिवपुरी कालोनी में शराब की दुकान के बाहर कार मैकेनिक की एक युवक से बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि युवक ने मैकेनिक के सीने में कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उपचार के दौरान मैकेनिक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    शिवपुरी में रहने वाले रविंदर वाल्मीकि नोएडा स्थित फोर्ड सर्विस सेंटर में कार मैकेनिक की नौकरी करते थे। उनके तीन बच्चे हैं। शुक्रवार शाम वह ड्यूटी से घर आने के बाद अपने दोस्त सन्नी के साथ बाइक से शिवपुरी में ही गली नंबर छह शराब की दुकान पर पहुंचे। दोनों दोस्त शराब की दुकान के पास खड़े होकर शराब पी रहे थे।

    यहां पहले से कृष्णा नगर बागू निवासी पवन सिंह ठाकुर भी शराब पी रहा था। उसने परिचित सन्नी को अपने पास बुलाया। इस दौरान कार में तकनीकी खराबी को ठीक करने की बात को लेकर पवन सिंह ठाकुर और रविंदर वाल्मीकि में कहासुनी हो गई। पवन ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर रविंदर के साथ धक्का-मुक्की कर दी।

    विवाद इतना बढ़ गया कि पवन वहां खड़े एक ठेले से कैंची उठाकर रविंदर वाल्मीकि के सीने पर ताबड़तोड़ तीन प्रहार किए। इस दौरान दोस्त सन्नी ने रविंद्र को बचाने की कोशिश की लेकिन आरोपित ने सन्नी के गले पर भी कैंची मारी। जिससे सन्नी में मामूली रूप से घायल हो गया। आरोपित पवन मौके पर अपनी बाइक छोड़कर फरार गया।

    रविंदर घायल होने के बाद अपनी घर की ओर भागा लेकिन वह रास्ते में ही गिर गया। स्वजन रविंदर को यशोदा अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान शुक्रवार की रात 11 बजे रविंदर ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शराब की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। मृतक के भाई जितेंद्र वाल्मीकि ने आरोपित के खिलाफ खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    पुलिस ने हत्यारोपित पवन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल कैंची और आरोपित की बाइक बरामद कर ली है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया है।



    - रितेश त्रिपाठी, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर