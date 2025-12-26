गाजियाबाद में होटल में घुसकर गुंडागर्दी, जमकर तोड़फोड़ और दी धमकी; आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआईपी सुइट होटल में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। युवक ने होटल स्टफ के साथ अभद्रता की और होटल बंद कराने और तेाड़फोड़ की धमकी दी है। होटल प्रबंधक की शिकायत पर नंदग्राम थाने में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

दिल्ली के नांगलोई निवासी राजकुमार सिंह वीवीआईपी होटल में प्रबंधक हैं। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वीवीआईपी सोसायटी निवासी गौरव त्यागी बुधवार को होटल में सात-आठ अज्ञात लोगों के साथ आया और अभद्रता करने लगा।

उन्होंने विरोध किया तो उसने होटल बंद कराने की धमकी दी। इस दौरान जब यह बताया गया कि होटल संचालन से संबंधित दस्तावेज और लाइसेंस उनके पास है जो की सराय एक्ट के तहत डीएम की तरफ से दिया जाता है। इतना कहने पर आरोपी ने धमकी दी कि यहां केवल उसका ही होटल चलेगा और यदि किसी अन्य ने होटल चलाया तो वह तोड़फोड़ मचा देगा। धमकी देकर आरोपित फरार हो गए।