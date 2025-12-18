फ्लैट का किराया मांगने पर मालकिन का कत्ल, शव के टुकड़े कर सूटकेस में छिपाया; ऐसे खुला खौफनाक वारदात का राज
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक मकान मालकिन की किरायेदार दंपती ने किराया न देने पर हत्या कर दी। महिला का शव सूटकेस में मिला, जिसे बेड के नीचे छिप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा काईमोरा सोसायटी में बुधवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चार महीने से किराया न देने वाले किरायेदार दंपती ने किराया मांगने पहुंची मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या कर दी।
आरोप है कि हत्या के बाद महिला के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक सूटकेस में भरकर बेड के नीचे छिपा दिया गया। पुलिस ने आरोपी किरायेदार दंपती को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है।
राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काईमोरा सोसायटी निवासी उमेश शर्मा के दो फ्लैट हैं। एक फ्लैट में वह परिजनों के साथ रहते हैं, जबकि दूसरा फ्लैट किराए पर दिया हुआ है। बुधवार शाम उनकी पत्नी 48 वर्षीय दीपशिखा शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया मांगने गई थी।
कई महीनों से नहीं दिया था किराया
उन्होंने अपना फ्लैट संजय नगर निवासी ट्रांसपोर्टर अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को आठ महीने पहले 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर दिया था। बताया जा रहा है कि पिछले तीन–चार महीनों से किराया नहीं मिला था। इसी को लेकर बुधवार शाम दीपशिखा शर्मा किराया मांगने किरायेदारों के फ्लैट पर गई थीं, लेकिन कई घंटों तक वापस नहीं लौटीं।
दंपती ने गुमराह करने की कोशिश की
वहीं, देर रात तक महिला के न लौटने पर उनकी घरेलू कामगार को अनहोनी की आशंका हुई। वह किरायेदारों के फ्लैट पर पहुंची, जहां आरोपियों ने उसे गुमराह करने की कोशिश की। इसी बीच सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में दीपशिखा शर्मा शाम के समय किरायेदारों के टावर में जाती दिखाई दीं, लेकिन बाहर निकलते हुए नजर नहीं आईं।
ऐसे खुला कत्ल का राज
इसके बाद सोसायटी के लोगों का शक और गहरा गया। संदेह होने पर सोसायटी के लोग किरायेदारों के फ्लैट तक पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, जहां बेड के नीचे रखे सूटकेस से महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार धारदार हथियार से महिला की हत्या कर शव के टुकड़े किए गए थे।
क्या बोले पुलिस अधिकारी?
एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दंपति को हिरासत में ले लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि किराया न देने और मकान मालकिन द्वारा फ्लैट खाली करने की चेतावनी से नाराज होकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
