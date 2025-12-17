साहिबाबाद: दिल दहला देने वाली घटना, पत्नी से झगड़ के बाद सौतेले पिता ने डेढ़ साल की मासूम बच्ची की कर दी हत्या
गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी से झगड़े के बाद एक सौतेले पिता ने अपनी डेढ़ साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र के दीपक विहार में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में आरोपित ने डेढ़ वर्ष की सौतेली बेटी की हत्या कर दी। आरोपित ने तैश में आकर बेटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
दीपक विहार की रहने वाली नाजो खातून का कहना है कि वह यहां दूसरे पति बिहार के छपरा निवासी अनूप कुमार पटेल के साथ रहती है। करीब एक साल पहले उसने अनूप से प्रेम विवाह किया था। पहले पति से नाजो के एक डेढ़ साल की बेटी भी है। बेटी को लेकर अक्सर अनूप उनसे झगड़ा करता था। आरोप है कि 14 दिसंबर को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान अनूप ने डेढ़ साल की बेटी को थप्पड़ मार दिया।
मामले में नाजो खातून ने 15 दिसंबर को पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्ची के शरीर पर किसी प्रकार की जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए। 16 दिसंबर की रात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटी मार्टम इंजरी बाई ब्लंट फोर्स इंपैक्ट यानि किसी वस्तु से चोट लगने के कारण मौत की पुष्टि हुई।
पुलिस ने महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर अनूप को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित ने पूछताछ में बच्ची को थप्पड़ मारने की बात कबूल की है। आरोपित को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
