हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की नई सर्वे रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेजी, सरकार के सामने रखी ये बड़ी मांग
गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की नई सर्वे रिपोर्ट जिला दर निर्धारण अधिकारी द्वारा मेरठ मंडलायुक्त को भेजी जाएगी। भूमि अधिग्रहण की अनुमति के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की नई सर्वे रिपोर्ट जिला दर निर्धारण अधिकारी द्वारा मेरठ मंडलायुक्त को भेजी जाएगी। यहां से फाइल को प्रदेश सरकार को भेजकर भूमि अधिग्रहण की अनुमति ली जाएगी।
हिंडन एयरपोर्ट का नौ एकड़ में विस्तार होना था। जमीन देने के लिए 90 प्रतिशत किसान सहमत हो गए थे, लेकिन कुछ किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब फिर से सर्वे कर करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन का सर्वे किया गया है।
हिंडन एयरपोर्ट के निदेशक डॉ. चिलका महेश का कहना है कि एयरपोर्ट प्रबंधन चाहता है कि राज्य सरकार उन्हें यह जमीन एक रुपये की लीज पर दे, क्योंकि यह कार्य जनहित में किया जा रहा है। एयरपोर्ट का विस्तार होने से यात्रियों को और बेहतर उड़ान सेवा व सुविधाएं मिल सकेंगी।
