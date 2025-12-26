हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की नई सर्वे रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेजी, सरकार के सामने रखी ये बड़ी मांग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार की नई सर्वे रिपोर्ट जिला दर निर्धारण अधिकारी द्वारा मेरठ मंडलायुक्त को भेजी जाएगी। यहां से फाइल को प्रदेश सरकार को भेजकर भूमि अधिग्रहण की अनुमति ली जाएगी।

हिंडन एयरपोर्ट का नौ एकड़ में विस्तार होना था। जमीन देने के लिए 90 प्रतिशत किसान सहमत हो गए थे, लेकिन कुछ किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब फिर से सर्वे कर करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन का सर्वे किया गया है।