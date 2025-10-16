Language
    गाजियाबाद में छात्रा का अपहरण करने वाला स्टूडेंट गिरफ्तार, लड़की के पिता-मामा को टक्कर मारकर किया था घायल

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने अनस नामक एक छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छात्रा को कार में अगवा किया और विरोध करने पर उसके पिता और मामा को स्कूटी से टक्कर मारकर घायल कर दिया। पुलिस अब छात्रा का बयान दर्ज कराएगी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में छात्रा का कार में अपहरण करने वाले साथी छात्र अनस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्रा को अपने साथ कार में ले जा रहा था और विरोध करने पर उसने छात्रा के पिता की स्कूटी में टक्कर मारकर पिता व मामा को घायल कर दिया था। अब पुलिस मामले में छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी।

    बता दें कि इंदिरापुरम की एक सोसायटी में रहने वाले व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि सोमवार सुबह उनकी 15 साल की बेटी सिर दर्द होने पर मेडिकल स्टोर गई थी। वापस नहीं लौटने पर वह अपने साले के साथ स्कूटी पर उसे तलाशने के लिए निकले तो आरआरटीएस स्टेशन पर पहुंचने पर देखा कि बेटी वेगनआर कार में बैठी थी और उसमें बेटी के स्कूल का एक दूसरा छात्र भी बैठा था। वह कार के पास पहुंचे तो कार सवार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मारी।

    इस घटना में वह और उनके साले घायल हो गए और आरोपित मौके से भाग निकला। बाद में छात्रा कार से कूदकर घर पहुंच गई। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में प्रहलादगढ़ी के अनस को गिरफ्तार कर लिया है।