गाजियाबाद में छात्रा का अपहरण करने वाला स्टूडेंट गिरफ्तार, लड़की के पिता-मामा को टक्कर मारकर किया था घायल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में छात्रा का कार में अपहरण करने वाले साथी छात्र अनस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्रा को अपने साथ कार में ले जा रहा था और विरोध करने पर उसने छात्रा के पिता की स्कूटी में टक्कर मारकर पिता व मामा को घायल कर दिया था। अब पुलिस मामले में छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराएगी।

