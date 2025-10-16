Language
    गाजियाबाद में इंजीनियर की मौत का रहस्य गहराया, CDR और माेबाइल फोन से भी नहीं खुला राज

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:37 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में साया गोल्ड एवेन्यु सोसाइटी से गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्यम त्रिपाठी की मौत का मामला उलझ गया है। मोबाइल अनलॉक होने और सीडीआर मिलने के बावजूद पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने मोबाइल को फोरेंसिक लैब भेजा है और हिरासत में लिए गए दोस्त व प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ दिया है। परिजनों ने गहन जांच की मांग की है, क्योंकि सत्यम की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की साया गोल्ड एवेन्यु सोसाइटी की 31वीं मंजिल से गिरकर हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्यम त्रिपाठी के मौत के मामले में सत्यम का मोबाइल अनलॉक हो गया और उसकी सीडीआर भी आ गई।

    वहीं, मोबाइल व सीडीआर में पुलिस को कोई ऐसा महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है, जिससे मौत का राजफाश हो सके। इसके चलते पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने अब मोबाइल फोन को जांच के लिए फाेरेंसिक लैब भेजा है।

    उधर, परिजन की तरफ से अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए सत्यम के दोस्त कार्तिक और प्रॉपर्टी डीलर सतपाल को भी भेज दिया है। पुलिस पूछताछ के लिए दोनों को दाेबारा बुला सकती है। वहीं, स्वजन ने मामले में गहनता से जांच की मांग पुलिस से की है।

    बता दें कि वैशाली सेक्टर पांच निवासी प्रदीप त्रिपाठी के 26 वर्षीय पुत्र सत्यम त्रिपाठी नोएडा सेक्टर दो की एक निजी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर थे। सत्यम दिल्ली में रहने वाली अपनी बहन के लिए फ्लैट देखने के लिए रविवार शाम दोस्त कार्तिक सिंह व प्रॉपर्टी डीलर सतपाल के साथ साया गोल्ड एवन्यु सोसायटी की 31वीं मंजिल पर गए थे।

    इस दौरान वह फोन पर बात करते हुए बालकनी में आ गए और यहां से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई थी। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मोबाइल फोन व सीडीआर से अभी कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है। अभी मामले की जांच की जा रही है। स्वजन ने तहरीर देने से इनकार कर दिया है। मोबाइल फोन को जांच के लिए लेब भेजा गया है।

     