गाजियाबाद में इंजीनियर की मौत का रहस्य गहराया, CDR और माेबाइल फोन से भी नहीं खुला राज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की साया गोल्ड एवेन्यु सोसाइटी की 31वीं मंजिल से गिरकर हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्यम त्रिपाठी के मौत के मामले में सत्यम का मोबाइल अनलॉक हो गया और उसकी सीडीआर भी आ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, मोबाइल व सीडीआर में पुलिस को कोई ऐसा महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिला है, जिससे मौत का राजफाश हो सके। इसके चलते पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने अब मोबाइल फोन को जांच के लिए फाेरेंसिक लैब भेजा है।

उधर, परिजन की तरफ से अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए सत्यम के दोस्त कार्तिक और प्रॉपर्टी डीलर सतपाल को भी भेज दिया है। पुलिस पूछताछ के लिए दोनों को दाेबारा बुला सकती है। वहीं, स्वजन ने मामले में गहनता से जांच की मांग पुलिस से की है।