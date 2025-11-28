Ghaziabad News: सोलर व्यापार में निवेश के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सोलर के व्यापार में निवेश कराने और मोटे मुनाफे का लालच देकर व्यक्ति से 10 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वसुंधरा में रहने वाले मनीष कुमार त्यागी ने दर्ज मुकदमे में बताया कि साल 2023 में सेक्टर-2 में रहने वाले सतेंद्र चौधरी ने उनकी मुलाकात सुभाष सैनी निवासी पिलानी पाली राजस्थान और महेंद्र सिंह चूड़ावत निवासी उदयपुर से कराई थी। इसके कुछ दिन में बाद सुभाष सैनी वसुंधरा आया और सत्येंद्र चौधरी के घर पर उनको मिलने के लिए बुलाया।

सुभाष ने मनीष को बताया कि उसका सोलर का व्यापार है और इसके लिए राजस्थान सरकार से भी अनुबंध हो गया है। मनीष से व्यापार में 10 लाख रुपये निवेश करने के लिए कहा और तीन महीने बाद मुनाफे के साथ रकम लौटाने का वायदा भी आरोपियों ने किया।

इसके बाद मनीष ने 7.50 लाख रुपये नकद दिए। सुभाष ने बाकी रकम 2.25 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा। 10 लाख रुपये देने के कई महीने बाद तक न मनीष को रकम वापस मिली और ना ही मुनाफा दिया गया।