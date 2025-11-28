Ghaziabad News: सोलर व्यापार में निवेश के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पे, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू
गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक व्यक्ति को सोलर व्यापार में निवेश के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पीड़ित मनीष कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपियों ने मुनाफे का लालच देकर उनसे पैसे लिए और बाद में रकम लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सोलर के व्यापार में निवेश कराने और मोटे मुनाफे का लालच देकर व्यक्ति से 10 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वसुंधरा में रहने वाले मनीष कुमार त्यागी ने दर्ज मुकदमे में बताया कि साल 2023 में सेक्टर-2 में रहने वाले सतेंद्र चौधरी ने उनकी मुलाकात सुभाष सैनी निवासी पिलानी पाली राजस्थान और महेंद्र सिंह चूड़ावत निवासी उदयपुर से कराई थी। इसके कुछ दिन में बाद सुभाष सैनी वसुंधरा आया और सत्येंद्र चौधरी के घर पर उनको मिलने के लिए बुलाया।
सुभाष ने मनीष को बताया कि उसका सोलर का व्यापार है और इसके लिए राजस्थान सरकार से भी अनुबंध हो गया है। मनीष से व्यापार में 10 लाख रुपये निवेश करने के लिए कहा और तीन महीने बाद मुनाफे के साथ रकम लौटाने का वायदा भी आरोपियों ने किया।
इसके बाद मनीष ने 7.50 लाख रुपये नकद दिए। सुभाष ने बाकी रकम 2.25 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा। 10 लाख रुपये देने के कई महीने बाद तक न मनीष को रकम वापस मिली और ना ही मुनाफा दिया गया।
यह भी पढ़ें- हापुड़ में ऑनलाइन टास्क के जरिये कमाई का झांसा देकर फ्रॉड: युवक से 12 लाख रुपये की ठगी
मनीष का आरोप है कि तीनों रकम मांगने पर टालमटोल करते रहे। सुभाष ने मनीष को सिक्योरिटी के तौर पर तीन लाख और 2.25 लाख के चेक भी दिए थे। इनको लगाने से वह खाते में रकम न होने की बात कहकर मना करता रहा।
मनीष ने बताया कि कुछ दिन पहले हुई बातचीत में आरोपियों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया और उनका मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। एसीपी इंदिरापुरम ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।