गाजियाबाद में SIR अभियान तेज, अब तक 36.87% डिजिटलीकरण पूरा; मोदीनगर सबसे आगे, साहिबाबाद पिछड़ा
गाजियाबाद में संपत्ति पंजीकरण (एसआईआर) अभियान में तेजी आई है, जिसमें अब तक 36.87% डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। मोदीनगर इस अभियान में सबसे आगे है, जबकि साहिबाबाद में प्रगति धीमी है। इस डिजिटलीकरण का उद्देश्य संपत्ति संबंधी लेन-देन को आसान और पारदर्शी बनाना है, जिससे नागरिकों को सुविधा होगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रविवार (आज) सभी मतदेय बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फार्म को भरकर जमा कराने के लिए सभी मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचे।
डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि जिले में 29 नवंबर सुबह 10 बजे तक कुल 36.87 प्रतिशत एसआईआर का डिजीटलाइजेशन कार्य हो चुका है, जिसमें सर्वाधिक प्रगति मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां 52 प्रतिशत से अधिक और सबसे कम साहिबाबाद विस क्षेत्र की है, जहां अभी तक कुल 27 प्रतिशत एसआईआर फार्म का डिजीटलाइजेशन हुआ है।
उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर फार्म वितरित कर रहे हैं। उक्त फार्म में पूर्ण विवरण भरकर संबंधित बीएलओ को देकर उसकी पावती जरूर लें।
बीएलओ व कम्प्यूटर ऑपरेटर सम्मानित
एसआईआर अभियान के तहत शत-प्रतिशत कार्य करने वाले नौ बीएलओ और एक कम्प्यूटर आपरेटर को सम्मानित किया गया। इसमें पूजा रानी को 10 हजार और शालिनी अग्रवाल, पूनम शर्मा, अनुष्का चौधरी, विपिन गौड़, शिवलली, प्रतीक्षा अग्रवाल, ममता सिंह व शीतल चौधरी को पांच-पांच हजार रूपये के प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट डा.संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि विजेता निर्वाचन कर्मियों को डीएम के निर्देश पर पांच या सात सितारा होटल में दो दिन का फैमिली पैक दिया जाएगा।
जिले में एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट
|विस क्षेत्र
|बीएलओ
|प्रगति (प्रतिशत में)
|मोदीनगर
|387
|52.68
|मुरादनगर
|522
|43.74
|गाजियाबाद
|511
|38.36
|लोनी
|530
|38.22
|साहिबाबाद
|1139
|27.39
29 नवंबर सुबह 10 बजे तक जिले में कुल 36.87 प्रतिशत एसआईआर का डिजीटलाइजेशन कार्य हुआ।
नोट: प्रशासन के मुताबिक जिले की पांच विधानसभा में 3,089 और संबंधित धौलाना विस में 135 बीएलओ एसआईआर अभियान में कार्यरत हैं।
विशेष जानकारी
- भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं, उसके उपरान्त...
- 18 वर्ष से अधिक के युवा फार्म-6 भरें और मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करें।
- मतदाता सूची से नाम हटाने या डिलीट करवाने के लिए फार्म-7 भरें।
- मतदाता पहचान पत्र में अपडेट के लिए फार्म-8 भरें।
- एसआईआर से संबंधित गणना प्रपत्र प्राप्त न होने पर आनलाइन भरें।
- वेबसाइट से 2003 की मतदाता सूची, अपना ईपीक नंबर सहित निर्वाचन संबंधित अन्य दस्तावेज या जानकारी ले सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर 1950 पर काल करके या डीएम व एसडीएम से जानकारी ले सकते हैं।
