गाजियाबाद में SIR अभियान तेज, अब तक 36.87% डिजिटलीकरण पूरा; मोदीनगर सबसे आगे, साहिबाबाद पिछड़ा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रविवार (आज) सभी मतदेय बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फार्म को भरकर जमा कराने के लिए सभी मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचे। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने बताया कि जिले में 29 नवंबर सुबह 10 बजे तक कुल 36.87 प्रतिशत एसआईआर का डिजीटलाइजेशन कार्य हो चुका है, जिसमें सर्वाधिक प्रगति मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां 52 प्रतिशत से अधिक और सबसे कम साहिबाबाद विस क्षेत्र की है, जहां अभी तक कुल 27 प्रतिशत एसआईआर फार्म का डिजीटलाइजेशन हुआ है।

उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर फार्म वितरित कर रहे हैं। उक्त फार्म में पूर्ण विवरण भरकर संबंधित बीएलओ को देकर उसकी पावती जरूर लें। बीएलओ व कम्प्यूटर ऑपरेटर सम्मानित एसआईआर अभियान के तहत शत-प्रतिशत कार्य करने वाले नौ बीएलओ और एक कम्प्यूटर आपरेटर को सम्मानित किया गया। इसमें पूजा रानी को 10 हजार और शालिनी अग्रवाल, पूनम शर्मा, अनुष्का चौधरी, विपिन गौड़, शिवलली, प्रतीक्षा अग्रवाल, ममता सिंह व शीतल चौधरी को पांच-पांच हजार रूपये के प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट डा.संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि विजेता निर्वाचन कर्मियों को डीएम के निर्देश पर पांच या सात सितारा होटल में दो दिन का फैमिली पैक दिया जाएगा।