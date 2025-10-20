Language
    अकेले रह रहे बुजुर्गों को मिलेगा 'सहारा', लाइब्रेरी, लूडो और कैरम से सजेगा अब उनका हर दिन

    By Rahul Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए 'सहारा' नामक एक नई पहल शुरू की जा रही है। इसके तहत, उन्हें लाइब्रेरी, लूडो और कैरम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मनोरंजन केंद्रों के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे वे खुशहाल जीवन जी सकें।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शहर की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में तमाम ऐसे बुजुर्ग दंपति हैं, जो करोड़ों के फ्लैटों में अकेले जीवनयापन कर रहे हैं। उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं या फिर देश के अलग-अलग क्षेत्रों में दूर-दराज रहकर नौकरी कर रहे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे विदेश में शिफ्ट हो गए हैं और अब उनसे अब मिलने तक नहीं आते। ऐसे ही बुजुर्गों को तनावमुक्त रखने के लिए भारत सिटी सोसायटी फेज-वन में एक अनोखी पहल की गई है। यहां बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें आकर वह महाकाव्य, उपन्यास, सामाजिक सरोकार समेत विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकेंगे।

    लाइब्रेरियन की तैनाती होगी

    भारत सिटी सोसायटी के पुस्तकालय में बुजुर्ग कभी भी आकर यहां किताबें पढ़ सकेंगे। उनके लिए गीता, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों के साथ उपन्यास भी पढ़ सकेंगे।

    सोसायटी के एओए अध्यक्ष जय ठाकुर ने बताया कि करीब दो माह से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे, सभी तैयारियां पूरी कर बीते शनिवार को उद्घाटन कर दिया गया।

    उन्होंने बताया कि इसे 'पुस्तकालय सह वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष' का नाम दिया गया है। इसमें एक लाइब्रेरियन की तैनाती भी की जाएगी, जिससे यहां पहुंचने वाले बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी न हो।

    तीन भाषाओं में मिलेंगी किताबें

    सोसायटियों में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग रहते हैं। वह अलग-अलग भाषाओं में पढ़ते और लिखते हैं। इसीलिए यहां हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में किताबें रखी गई हैं। एओए पदाधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य भाषाओं में भी किताबें पढ़ने को मिलेंगी।

    इंडोर गेम की भी सुविधा

    पुस्तकालय के अंदर ही इंडोर गेम लूडो, कैरम बोर्ड गेम, बैडमिंटन आदि की सुविधा भी रहेगी। सोसायटी के वरिष्ठ नागरिक खेलने के साथ ही खुद को स्वस्थ भी रख सकेंगे। सोसायटी के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ये पहल करने का उद्देश्य बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर कर उन्हें तनाव मुक्त रखना है।

