    गाजियाबाद की सड़कों पर साइनेज बोर्ड नहीं होने से धुंधली हो रही लाइफलाइन, बढ़ रहा है हादसे का खतरा

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:24 AM (IST)

    गाजियाबाद में सर्दियों के दौरान कोहरे से बचाव के लिए सड़कों पर साइनेज और लेन मार्किंग का सही होना ज़रूरी है। जीटी रोड, एनएच 58 जैसी सड़कों पर साइनेज की कमी और लेन मार्किंग मिटने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। एनएच 58 पर घनी आबादी और साइनेज की कमी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा।

    जीटी रोड पर नहीं है लेन पट्टी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी ने दस्तक दे दी है। कभी भी सड़कें कोहरे की चादर लिपट सकती हैं। कोहरे और अंधेरे में सड़क पर लगे साइनेज बोर्ड और लेन मार्किंग से चालक को सुरक्षित वाहन चलाने में मदद मिलती है। जिले की सड़कों पर साइनेज और लेन मार्किंग की स्थिति खराब है।

    जीटी रोड, एनएच 58, हापुड़ रोड, दिल्ली वजीराबाद रोड, डा. बर्मन रोड, लिंक रोड, एनएच नौ की सर्विस लेन पर साइनेज और लेन मार्किंग की स्थिति ठीक नहीं होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। कई जगह साइनेज पेड़, ग्रीन बेल्ट और अवैध होर्डिंग में छिप गए हैं।

    मोहन नगर के पास लिंक रोड पर पेड़ की ओट में छिपा साइन बोर्ड। जागरण

    गाजियाबाद से मेरठ और हरिद्वार की ओर जाने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच 58 मुख्य मार्ग है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क लगता है। ऐसे में टोल से बचने के लिए अधिक संख्या में लोग एनएच 58 का प्रयोग करते हैं। एनएच 58 पर वाहन तेज गति से दौड़ते हैं।

    एनएच 58 घनी आबादी से होकर गुजरता है। मुरादनगर और मोदीनगर के लाखों लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। इस हाईवे पर बड़ी संख्या में स्कूल, कालेज, अस्पताल, होटल, फार्म हाउस, ढाबे हैं। जबकि रोड पर साइनेज की स्थिति खराब है।

    नमो भारत स्टेशन के पास लिंक रोड पर नहीं है जैब्रा क्रॉसिंग। जागरण

    सड़क के किनारे लगे साइनेज बोर्ड मसलन आगे मोड़, स्कूल जोन, गति सीमा, ओवरटेकिंग प्रतिबंधित, पार्किंग निषेध, दिशा सूचक बोर्ड, अस्पताल, पेट्रोल पंप आदि के साइनेज नहीं है। दिशा सूचक बोर्ड के साइनेज नहीं होने के कारण सबसे अधिक यात्री परेशान होते हैं। जब यात्रियों को पता चलता है कि जिस स्थान पर उन्हें रुकना था वह उससे आगे आ गए हैं तो वह अचानक ब्रेक लगा देते हैं। जिस वजह से हादसा हो जाता है।

    लेन मार्किंग नहीं होने से होता है हादसा 

    एनएच 58, जीटी रोड, लिंक रोड, हापुड़ रोड, हापुड़-मोदीनगर रोड, निवाड़ी रोड, लोनी रोड, सौर ऊर्जा रोड, सीआइएसएफ रोड, गंगनहर रोड, मुरादनगर में रावली रोड आदि पर लेन मार्किंग या तो मिट चुकी है या फिर सड़क बनाने के बाद लेन मार्किंग बनाई ही नही हैं। ज्यादातर सफेद पट्टी मिट चुकी है।

    जिस वजह से लेन बदलने, लेन नहीं बदलने या फिर अपने लेन चलने को लेकर वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं। पीली पट्टी तो गिनी-चुनी जगह दिखती है। जबकि पीली पट्टी ओवरटेक के प्रति चालक को सतर्क करती है। डबल पीली पट्टी ओवरटेक करने से रोकती है। जबकि सिंगल पीली पट्टी सावधानी से ओवरटेक की अनुमत देती है। हापुड़ रोड पर जेब्रा क्रासिंग की स्थिति ठीक है। वहीं जीटी रोड पर जेब्रा क्रासिंग पूरी तरह मिट चुके हैं। जबकि जेब्रा क्रासिंग पैदल यात्रियों और वाहनों को रुकने का संकेत देता है।

    जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टी मिटने से पैदल यात्री वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। एनएच 58 और जीटी रोड पर स्टाप लाइन और गिव वे लाइन ज्यादातर जगह नहीं बनी है या मिट चुकी हैं। सड़क पर बने तीर के निशान मिट चुके हैं। जीटी रोड पर दाएं मुड़ने, सीधा जाना, यू-टर्न आदि के संबंध में वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं।

    अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

    •  374 सड़कें जिले में पीडब्ल्यूडी की हैं, जिस पर साइनेज की स्थिति खराब हैं
    •  885 किलोमीटर जिले में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की लंबाई है
    •  30 किलोमीटर एनएच 58 की लंबाई गाजियाबाद सीमा क्षेत्र में है
    •  15 किलोमीटर जीटी रोड की लंबाई गाजियाबाद सीमा क्षेत्र में है

     

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में आठ करोड़ में बनी सड़क को ही बना दिया पार्किंग, व्यस्त समय में लग रहा जाम 

     

    जीटी रोड पर लेन मार्किंग मिट चुकी है। इससे हादसा होने का खतरा रहता है। इसी तरह लिंक रोड पर भी लेन मार्किंग दिखाई नहीं देती है। इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए।


    -

    - दिनेश सिंह, स्थानीय निवासी

    सड़क पर साइनेज बोर्ड होने चाहिए। जिससे लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। मैं रोज जीटी रोड से होकर आता-जाता हूं। एनएच 58 पर साइनेज और लेन मार्किंग की स्थिति खराब है।


    -

    - रविंद्र चौधरी, स्थानीय निवासी

    सभी सड़कों पर साइनेज बोर्ड और रोड मार्किंग हो रही है। यदि किसी जगह जरूरत है तो वहां भी साइनेज और रोड मार्किंग की जाएगी।


    -

    - राजा राम, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी