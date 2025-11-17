गाजियाबाद में आठ करोड़ में बनी सड़क को ही बना दिया पार्किंग, व्यस्त समय में लग रहा जाम 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी सड़क को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। सड़क के दोनों ओर भारी वाहनों की तादाद बढ़ने से वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। व्यस्त समय में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे हादसे का खतरा भी बढ़ गया है।

विशेषकर रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र को जीटी रोड से जोड़ने के लिए नगर निगम द्वारा लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण किया गया था। मुखर्जी पार्क से जीटी रोड तक लगभग 800 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में आठ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे।

इसे मॉडल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख का जिम्मा यूपीसीडा को सौंपे जाने के बाद नगर निगम की देखरेख में कमी आई है। परिणामस्वरूप, सड़क को पार्किंग में बदल दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है।