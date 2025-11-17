गाजियाबाद में आठ करोड़ में बनी सड़क को ही बना दिया पार्किंग, व्यस्त समय में लग रहा जाम
गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी सड़क को पार्किंग बना दिया गया है। सड़क के दोनों ओर भारी वाहन खड़े रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। नगर निगम द्वारा निर्मित इस सड़क की देखरेख अब यूपीसीड़ा के पास है, लेकिन पार्किंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनी सड़क को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। सड़क के दोनों ओर भारी वाहनों की तादाद बढ़ने से वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। व्यस्त समय में जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे हादसे का खतरा भी बढ़ गया है।
विशेषकर रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र को जीटी रोड से जोड़ने के लिए नगर निगम द्वारा लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण किया गया था। मुखर्जी पार्क से जीटी रोड तक लगभग 800 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में आठ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे।
इसे मॉडल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख का जिम्मा यूपीसीडा को सौंपे जाने के बाद नगर निगम की देखरेख में कमी आई है। परिणामस्वरूप, सड़क को पार्किंग में बदल दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है।
वाहनों की पार्किंग के लिए नहीं है पर्याप्त जगह
बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, यहां पर रोजाना बड़ी संख्या में भारी वाहन आते हैं, उनको सड़क के किनारे खड़ा किया जाता है। इस औद्योगिक क्षेत्र की सड़क से ही आरडीसी, कविनगर, नेहरू नगर सहित शहर में लोगों का रोजाना आवागमन होता है। यहां पर रोजाना स्कूल की बसें भी जाती हैं, इसके बावजूद भारी वाहनों को नहीं हटवाया जा रहा है। खासतौर पर मुखर्जी पार्क के पीछे की सड़क तो अब पार्किंग स्थल की तरह नजर आती है।
सड़क से भारी वाहनों को हटवाया जाएगा, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व में सड़क पर खड़े भारी वाहनों का चालान किया गया है। जल्द ही दोबारा अभियान चलाकर सड़क पर खड़े वाहनों को सीज किया जाएगा।
-जियाउद्दीन अहमद, एसीपी ट्रैफिक
