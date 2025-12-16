Language
    राकेश टिकैत समेत 36 लोगों पर 11 साल पुराने मामले में आरोप तय, चलेगा मुकदमा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने भाकियू नेता राकेश टिकैत समेत 36 लोगों पर 11 साल पुराने मामले में आरोप तय किए। यह मामला 2014 का है, जब किसानों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित विधायक व पूर्व विधायकों और अन्य आरोपियों पर दो मुकदमों में आरोप तय कर दिए गए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।

    विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए निशांत मान की अदालत में राकेश टिकैत, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद एवं रालोद से जुड़े अमरजीत सिंह, अजय पाल सहित अन्य आरोपी पेश हुए।

    यह मामला वर्ष 2014 का है, जब किसानों, रालोद और भाकियू कार्यकर्ताओं ने चौधरी अजित सिंह की दिल्ली स्थित कोठी खाली कराने के विरोध में मुरादनगर गंगनहर पर प्रदर्शन किया था।

    इसके बाद पुलिस लाठीचार्ज हुआ और मुरादनगर थाने में 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।अदालत ने सभी पर आरोप तय करते हुए साक्ष्य के लिए दो जनवरी की तारीख तय की है।