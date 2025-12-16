Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी से 4 लाख के कंगन ठगे, आप ना करें ये गलती 

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजनगर सेक्टर-5 में दो ठगों ने रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी को गहने चमकाने के बहाने से सोने के कंगन ठग लिए। बदमाशों ने पहले पीतल का कटो ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस मामले की जांच में जुटी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर सेक्टर-पांच में बर्तन और गहने चमकाने आए दो बदमाश सेवानिवृत चीफ इंजीनियर की पत्नी से सोने के कंगन ठगकर फरार हो गए। आरोपितों ने शुरुआत में पीतल का एक कटोरा साफ करके दिखाया था। इसके बाद महिला की कलाई में कंगन देख उन्हें भी चमकाने का झांसा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी है। पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजनगर सेक्टर-पांच निवासी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर एमके अग्रवाल पत्नी 63 वर्षीय निशा अग्रवाल एवं बेटे के साथ रहते हैं। महिला के बेटे अरूज अग्रवाल ने कविनगर थाने में शिकायत दी है। उनके बेटे अनुज अग्रवाल के मुताबिक सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे उनकी मां नहाने के बाद घर के गेट पर धूप में बैठने के लिए आई थीं।

    तभी दो बदमाशों ने पीतल के बर्तन चमकाने की बात कहकर बातों में उलझा लिया। एक ठग ने बर्तन में पानी मंगवाकर उसमें पाउडर डालकर पीतल के बर्तन साफ करने दिखाए और फिर बातों में उलझाकर उनके हाथ में पहने सोने के कंगन भी साफ करने का झांसा दिया।

    कंगन लेने के बाद बदमाशों ने पानी में कंगन डालने का नाटक किया और बर्तन को कुछ देर तक गैस पर रखने के लिए कहा। इस दौरान जैसे ही उनकी मां अंदर गई तभी आरोपित वहां से फरार हो गए। इस दौरान बर्तन देखने पर पता चला कि बर्तन खाली था। दोनों बदमाश गली के मोड़ पर अपनी बाइक खड़ी करके आए थे। परेशान होकर मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

    शिकायत पर कविनगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों बदमाशों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। शीघ्र आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।


    -

    सूर्यबली मौर्य, एसीपी कविनगर