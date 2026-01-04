Language
    गंदगी और पेयजल की समस्या से जूझ रहे गाजियाबाद के इस इलाके के लोग, शिकायत पर मिलता है सिर्फ आश्वासन

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:18 PM (IST)

    पूर्वी जवाहर नगर, लोनी के निवासी मूलभूत सुविधाओं जैसे सफाई, पानी और प्रकाश की कमी से जूझ रहे हैं। खराब हैंडपंप, जाम सीवर और नालियों के कारण दूषित पानी ...और पढ़ें

    गाजियाबाद की पूर्वी जवाहर नगर कॉलोनी में भरा नाली का पानी। जागरण

    संवाद सहयोगी, लोनी। पूर्वी जवाहर नगर के लोग काफी समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों ने बताया कि 20 हजार आबादी होने के बावजूद भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं सफाई, पानी और प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर हैंडपंप खराब होने के कारण कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या विकराल हो रही है।

    लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। क्षेत्र में सीवर चोक और नालियों के जाम होने से दूषित पानी गलियों में जमा होता रहता है। आए दिन राहगीर व मुहल्ले के लोग जलभराव भरे मार्ग से निकलने के दौरान गिर कर चोटिल होते रहते हैं।

    समस्या के समाधान को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों की संख्या काफी कम है। शाम होते ही मुहल्लों के रास्ते में अंधेरा पसर जाता है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    कॉलोनी की गलियों में फैली गंदगी के चलते मच्छरों की भरमार है। लोगों का कहना है कि फागिंग के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है। लोगों को स्ट्रीट लाइट,जलापूर्ति व स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नगरपालिका के अधिकारी केवल टैक्स वसूली के लिए इस क्षेत्र में आते हैं।

     

    कॉलोनी में नियमित रूप से साफ सफाई कराई जाती है। प्रकाश के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। गलियों में पानी की पाइप लाइन बिछाने की प्रक्रिया चल रही है। पाइपलाइन का कार्य पूरा कर जलापूर्ति की जाएगी।


    - केके मिश्रा, अधिशासी अधिकारी नगर

    कॉलोनी की साफ सफाई व्यवस्था बदहाल है। यहां सड़कों व नालियों की नियमित सफाई नहीं की जाती है, जिससे चारों ओर गंदगी फैली रहती है। अफसरों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।


    - विमला, स्थानीय निवासी

    सफाई न होने से गलियों में हो रहे जलभराव से मोहल्ले के लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। साथ ही हादसे का भी भय बना रहता है। मच्छरों की भरमार है, कभी फागिंग नहीं कराई जाती है।


    - बबली देवी, स्थानीय निवासी

    कॉलोनी में ज्यादातर हैंडपंप खराब हो रहे हैं। पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाकर लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं लेकिन टंकी का पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है।


    - मयंक राठौर, स्थानीय निवासी

    कॉलोनी में में स्ट्रीट लाइटों की कमी है। मोहल्ले में कई जगहों पर शाम होते ही अंधेरा हो जाता है, जिससे लोगों को शाम होने के बाद आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइटें और लगाए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।


    - बबलू शर्मा, स्थानीय निवासी