गंदगी और पेयजल की समस्या से जूझ रहे गाजियाबाद के इस इलाके के लोग, शिकायत पर मिलता है सिर्फ आश्वासन

संवाद सहयोगी, लोनी। पूर्वी जवाहर नगर के लोग काफी समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों ने बताया कि 20 हजार आबादी होने के बावजूद भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं सफाई, पानी और प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर हैंडपंप खराब होने के कारण कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या विकराल हो रही है।

लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। क्षेत्र में सीवर चोक और नालियों के जाम होने से दूषित पानी गलियों में जमा होता रहता है। आए दिन राहगीर व मुहल्ले के लोग जलभराव भरे मार्ग से निकलने के दौरान गिर कर चोटिल होते रहते हैं।

समस्या के समाधान को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों की संख्या काफी कम है। शाम होते ही मुहल्लों के रास्ते में अंधेरा पसर जाता है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।