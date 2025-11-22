पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारी ने 20 लोगों के खातों से उड़ाए लाखों, पासबुक एंट्री देख उड़ गए खाताधारकों के होश

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा पतला स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में बैंककर्मी ने 64.87 लाख का घोटाला कर दिया। आरोपित ने चतुराई से लोगों के खाते से रकम साफ कर दी। अपने परिचित व अन्य के खातों में रकम भेज दी। लोगों के मोबाइल पर खाते से रकम डेबिट होने का मैसेज तक नहीं पहुंचा। पासबुक में लेनदेन की एंट्री कराने पर लोगों को घटना का पता चला।

बैंक में विभागीय जांच हुई तो आरोपित बैंककर्मी की करतूत सामने आई। खुलासा होते ही उसे निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी ग्रामीण के आदेश पर निवाड़ी थाने में बैंककर्मी व अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की पतला शाखा में पतला के तमाम लोगों के खाते हैं। अधिकांश किसानों का गन्ना भुगतान भी इसी बैंक के खाते में आता है। ऐसे में खाते में अच्छी रकम रहती है। इसी बैंक में आरोपित हिमांशु गुप्ता ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर तैनात है।

आरोपित ने चतुराई से लोगों के खाते से रकम साफ करनी शुरू कर दी। एक के बाद एक करीब बीस लोगों के खाते से 64.87 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिये। बैंक की जांच में अखिलामा खातून के खाते से छह लाख, विमल सिंह के खाते से 11 लाख, राजबाला के खाते से दो लाख, महेंद्री के खाते से चार लाख, माया देवी के खाते से तीस हजार समेत अन्य लोगों के खाते प्रकाश में आए। आरोप है कि आरोपित ने किसी तनुशिखा भारती व अन्य सहयोगी के खाते में रकम भेजी।

मामले की जानकारी स्थानीय बैंक अधिकारियों की तरफ से उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बाद सोमिल को निलंबित कर दिया गया। शाखा प्रबंधक हिमांशु गुप्ता ने प्रकरण की शिकायत डीसीपी ग्रामीण से की। मामले की जांच एंटी फ्राॅड सेल से कराई गई।