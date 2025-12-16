Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंद्रशेखर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, पदाधिकारियों ने मोदीनगर थाने में किया प्रदर्शन

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पदाधिकारियों ने मोदीनगर थाने पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    कार्रवाई की मांग को लेकर मोदीनगर थाने पहुंचे आसपा के पदाधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पदाधिकारियों ने सोमवार को मोदीनगर थाने पर प्रदर्शन किया। आरोप गाजियाबाद के एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष लगाया है।

    आरोपी ने चंद्रशेखर के खिलाफ टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल किया है। पदाधिकारियों ने एसएचओ मोदीनगर को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सुबह करीब 11 बजे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी मोदीनगर थाने पहुंचे थे। उन्होंने वहां प्रदर्शन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा कि गाजियाबाद के एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने वीडियो जारी किया है। जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काे लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में सांसद भी हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं है। पुलिस को मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- राकेश टिकैत समेत 36 लोगों पर 11 साल पुराने मामले में आरोप तय, चलेगा मुकदमा

    इस दौरान पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। एसएचओ मोदीनगर ने उनकी मांग उच्चाधिकारियाें तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।