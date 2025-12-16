चंद्रशेखर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, पदाधिकारियों ने मोदीनगर थाने में किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पदाधिकारियों ने सोमवार को मोदीनगर थाने पर प्रदर्शन किया। आरोप गाजियाबाद के एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष लगाया है।

आरोपी ने चंद्रशेखर के खिलाफ टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल किया है। पदाधिकारियों ने एसएचओ मोदीनगर को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सुबह करीब 11 बजे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी मोदीनगर थाने पहुंचे थे। उन्होंने वहां प्रदर्शन किया।