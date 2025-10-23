Language
    गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर पर फिर फायरिंग, सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिवाली की रात प्रॉपर्टी डीलर और उनकी पत्नी पर फायरिंग की गई। पीड़ित ने चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। पहले भी आरोपियों ने पीड़ित और उसके पिता पर फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में कार्रवाई की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। त्योहारों पर पुलिस की मुस्तैदी के दावों की पोल खुल रही है। बेखौफ बदमाश त्योहारों के दौरान लगातार दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं।

    दीवाली की रात अंकुर विहार व लोनी बार्डर क्षेत्र में दो युवकों की गोली मारकर हत्या के साथ एक तीसरी वारदात सामने आई है। इस वारदात में पुलिस की सीधे लापरवाही उजागर हो रही है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में दीवाली की रात आरोपितों ने एक प्रापर्टी डीलर व उनकी पत्नी पर फायरिंग की।

    इससे पहले आरोपितों ने नौ सितंबर को भी पीड़ित के साथ मारपीट कर उनके व उनके पिता पर फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ हल्की की धाराओं में कार्रवाई की थी।

    पुलिस की हल्की कार्रवाई से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने जेल से छूटने के बाद दोबारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की यह वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पीड़ित ने मामले में चार आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तुलसी निकेतन के गगन विहार में रहने वाले मनीष कुमार का पड़ोस में ही प्रापर्टी डीलिंग का आफिस है। उनका कहना है कि दीवाली वाली रात 20 अक्टूबर की रात वह परिवार के साथ घर पर थे। इस दौरान रात करीब आठ बजे राजेश फौजी, जगबीर सिंह, राजेश की पत्नी अनीता और अमन अधाना उनके घर के बाहर आए और गाली-गलौज करने लगे। आरोपितों ने उनके घर के बाहर फायरिंग की। वह पत्नी के साथ बाहर आए तो आरोपितों ने सीधे उनपर फायरिंग की। इस घटना में वह और पत्नी बाल-बाल बचे।

    पीड़ित का कहना है कि घटना की वीडियो मौके पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। इसके साथ गली में मौजूद लोगों ने भी मोबाइल में वीडियो बनाई। उन्होंने चारों आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि पूर्व में भी आरोपित उनके साथ मारपीट कर उन पर व उनके पिता पर फायरिंग कर चुके हैं।

    उन्होंने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने आर्मस एक्ट की धाराओं में आरोपितों का चालान कर दिया, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए और आरोपितों ने जेल से छूृटने के बाद उन पर व उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया।

    मौके पर पैदा हो गया दहशत का माहौल

    आरोपितों द्वारा दीवाली की रात जब फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया तो गली में चहल-पहल थी और लोग गली से आ जा रहे थे। फायरिंग के बाद मौके पर दहशत का माहौल बन गया और लोगों में भगदड़ मच गई। लोग बाइक लेकर वापस मुड़ गए और मौके से भाग निकले। इसके साथ ही लोगों ने अपने को घरों में बंद कर लिया।

    नौ सितंबर को भी आरोपितों ने की थी फायरिंग

    अमन कुमार का कहना है कि वह नौ सितंबर को अपना आफिस बंद कर घर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अनीता, संगीता, रिंकू नागर, अमन अदाना, लविश मावी कुछ अन्य महिलाएं मिली। महिलाओं ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी, जब उन्होंने विरोध किया तो रिंकू, अमन व लविश ने मारपीट की और सूचना पर उनके पिता पहुंचे और बीच-बचाव कराया तो रिंकू ने उन पर गोली चला दी। इस घटना में वह बाल-बाल बचे।

    उनका आरोप है कि अमन ने उनके पिता पर गोली चलाई इसमें वह भी बाल-बाल बचे। मामले में पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास, बलवा, हमला, शांतिभंग समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में आरोपितों का चालान किया, जिससे उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लोगों के बीच कालोनी में आकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया।

    पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। पुराने मामले में अभी जांच जारी है, जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - अतुल कुमार सिंह, एसीपी शालीमार गार्डन