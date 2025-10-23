गाजियाबाद के लोनी में दो गुटों के बीच जमकर पथराव, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की पावी सादकपुर गांव में मंगलवार शाम दो पक्षों में मारपीट व पथराव हुआ। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस आरोपितों को तलाश रही है।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुश्ता चौकी प्रभारी को मंगलवार शाम सूचना मिली कि पावी सादकपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट हो रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां देखा कि प्रथम पक्ष के इरफान, फुरकान, शाहरुख, अनवर व शमीम और दूसरे पक्ष के वसीम, नसीम, भूरा, शहजाद, सनव्वर, महकार व चार-पांच अज्ञात निवासीगण पावी सादकपुर लाठी डंडों व पथराव कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पुलिस टीम को देख आरोपित मौके से भाग गए।