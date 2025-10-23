गाजियाबाद के लोनी में दो गुटों के बीच जमकर पथराव, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
लोनी के पावी सादकपुर गांव में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठी-डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है।
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की पावी सादकपुर गांव में मंगलवार शाम दो पक्षों में मारपीट व पथराव हुआ। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस आरोपितों को तलाश रही है।
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुश्ता चौकी प्रभारी को मंगलवार शाम सूचना मिली कि पावी सादकपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट हो रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां देखा कि प्रथम पक्ष के इरफान, फुरकान, शाहरुख, अनवर व शमीम और दूसरे पक्ष के वसीम, नसीम, भूरा, शहजाद, सनव्वर, महकार व चार-पांच अज्ञात निवासीगण पावी सादकपुर लाठी डंडों व पथराव कर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पुलिस टीम को देख आरोपित मौके से भाग गए।
बताया गया कि मारपीट में दोनों पक्षों चोटिल हुए और कई लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के बाद डाक्टरों ने छुट्टी दे दी। पुलिस ने मामले में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।
