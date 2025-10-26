राष्ट्रपति मुर्मु ने यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ किया, बोलीं- स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। स्वदेशी की भावना के साथ अस्पतालों व संस्थानों को मेडिकल रिसर्च पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इलाज सबका अधिकार है और यह अधिकार सभी को मिलना चाहिए। अस्पतालों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। राष्ट्रपति ने रविवार को इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य रूप से मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि देश में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पर काम किए जाने की जरूरत है। भारत तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। इस तरह की परियोजनाएं देश को आधुनिक चिकित्सा तकनीक और अनुसंधान में नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। अब इलाज चिंता का विषय नहीं बिल्क सुविधा बन चुका है। पहले गरीब इलाज के लिए परेशान होते थे लेकिन अब सभी को दरवाजे पर इलाज मिल रहा है। नए डाॅक्टर तैयार करने के लिए देश में मेडिकल की पढ़ाई की सीटें 50 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख कर दी गई हैं।