Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राष्ट्रपति मुर्मु ने यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ किया, बोलीं- स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान

    By Ashutosh Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर भारत की पहचान हैं। राष्ट्रपति ने यशोदा समूह को बधाई दी और चिकित्सा क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया और स्वास्थ्य कर्मियों से समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    राष्ट्रपति ने रविवार को इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का विधिवत उद्घाटन किया। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। स्वदेशी की भावना के साथ अस्पतालों व संस्थानों को मेडिकल रिसर्च पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इलाज सबका अधिकार है और यह अधिकार सभी को मिलना चाहिए। अस्पतालों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। राष्ट्रपति ने रविवार को इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य रूप से मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि देश में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पर काम किए जाने की जरूरत है। भारत तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। इस तरह की परियोजनाएं देश को आधुनिक चिकित्सा तकनीक और अनुसंधान में नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।

    रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। अब इलाज चिंता का विषय नहीं बिल्क सुविधा बन चुका है। पहले गरीब इलाज के लिए परेशान होते थे लेकिन अब सभी को दरवाजे पर इलाज मिल रहा है। नए डाॅक्टर तैयार करने के लिए देश में मेडिकल की पढ़ाई की सीटें 50 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख कर दी गई हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी प्रदेश ही नहीं बल्कि एनसीआर में इंवेस्टमेंट के साथ एंप्लायमेंट का केंद्र बनेगा। डबल इंजन सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। साढ़े आठ साल में प्रदेश में 42 नए मेडिकल काॅलेज व दो एम्स स्थापित किए गए हैं। इस मौके पर यशोदा अस्पताल के चेयरमैन डाॅ. पीएन आरोड़ा, प्रबंध निदेशक उपासना अरोड़ा व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर शुभांग अरोड़ा मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- साहिबाबाद: कॉलोनी में डली बजरी पर बच्चे के गिरने से भड़का विवाद, लाठी-डंडों से मारपीट; मुख्य आरोपी गिरफ्तार