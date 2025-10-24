साहिबाबाद: कॉलोनी में डली बजरी पर बच्चे के गिरने से भड़का विवाद, लाठी-डंडों से मारपीट; मुख्य आरोपी गिरफ्तार
साहिबाबाद में एक बच्चे के बजरी पर गिरने से कॉलोनी में विवाद हो गया। इस घटना के बाद लाठी-डंडों से मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थानाक्षेत्र के लोकप्रिय विहार में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में आपस में लाठी-डंडे चले और जमकर मारपीट हुई। मारपीट का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हुआ।
पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वीडियो के आधार पर अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।
लाठी-डंडों से किया हमला
लोकप्रिय विहार निवासी बदऊजमा का कहना है कि 21 अक्टूबर की रात पड़ोस में रहने वाले आदिल और आसिफ अपने साथियों के साथ घर में घुस आए। आरोपितों ने उनपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में उनके हाथ में चोट आई।
उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने 23 अक्टूबर को एफआइआर दर्ज की। इसके बाद शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर इस झगड़े की वीडियो प्रसारित हुई। 2:18 मिनट की इस वीडियो में दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।
बच्चे को चोट लगने पर शुरू हुआ विवाद
मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की गई थी। लोकप्रिय विहार में भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, इसके लिए गली में बजरी डाली गई थी।
इस बजरी पर एक बच्चे का पैर फिसल गया था और वह गिर गया। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और मारपीट हुई। मुख्य आरोपित आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियाे के आधार पर अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
