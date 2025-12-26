चोरी या गुम हुए फोन पाकर खिल उठे चेहरे, गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 9 करोड़ कीमत के 3 हजार मोबाइल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में कमिश्नरेट पुलिस ने इस वर्ष चोरी, गुम और लूट के तीन हजार से ज्यादा मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुल 3172 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत 9.10 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 595 दोपहिया वाहन, 68 चार पहिया वाहन बरामद किए हैं।

पुलिस ने चोरी और लूट में गई करीब 2.52 करोड़ रुपये की नकदी, 2.33 करोड़ रुपये के गहने और 44.41 लाख रुपये की अन्य संपति बरामद की है। पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग, टेलीग्राम टास्क समेत अन्य साइबर अपराध में ठगी गई धनराशि में से 16.53 करोड़ रुपये रिफंड कराए हैं।