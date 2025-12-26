चोरी या गुम हुए फोन पाकर खिल उठे चेहरे, गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 9 करोड़ कीमत के 3 हजार मोबाइल
गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने इस साल चोरी, गुम और लूट के तीन हजार से ज्यादा मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 9.10 करोड़ रुपये है। पुलिस ने 595 दोपहिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में कमिश्नरेट पुलिस ने इस वर्ष चोरी, गुम और लूट के तीन हजार से ज्यादा मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुल 3172 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत 9.10 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 595 दोपहिया वाहन, 68 चार पहिया वाहन बरामद किए हैं।
पुलिस ने चोरी और लूट में गई करीब 2.52 करोड़ रुपये की नकदी, 2.33 करोड़ रुपये के गहने और 44.41 लाख रुपये की अन्य संपति बरामद की है। पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग, टेलीग्राम टास्क समेत अन्य साइबर अपराध में ठगी गई धनराशि में से 16.53 करोड़ रुपये रिफंड कराए हैं।
क्राइम ब्रांच को शीघ्र जांच करने के निर्देश दिए
बृहस्पतिवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध केशव कुमार चौधरी ने क्राइम ब्रांच अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने क्राइम ब्रांच की लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि तीन माह पूर्व क्राइम ब्रांच को 250 जांच ट्रांसफर की गई थी जिनमें से 200 जांच अभी लंबित हैं।
