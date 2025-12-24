Language
    PM मोदी को खून से लिखा पत्र, हिंदू रक्षा दल ने दी ये बड़ी चेतावनी; बांग्लादेश से जुड़ा है मामला

    By Deepa Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर चौक पर खून से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में दीपक दास की हत्या का विरोध किया। उ ...और पढ़ें

    घंटाघर पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता। सौ. कार्यकर्ता

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने घंटाघर चौक पर एकत्र होकर खून से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा। खून से लिखे पत्र में उन्होंने बांग्लादेश में दीपक दास को निर्वस्त्र कर हत्या पर विरोध जताया। साथ ही बांग्लादेश में हो रही हत्याओं को लेकर हस्तक्षेप की मांग की।

    हिंदू रक्षा दल के प्रदेश संयोजक गौरव शिशोदिया ने बताया कि एक वर्ष से बांग्लादेश में लोगों को हत्या की जा रही हैं। दीपक दास पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाकर गैर संप्रदाय के लोगों ने उन्हें निर्वस्त्र कर जिंदा आग के हवाले कर दिया।

    खून से लिखे पत्र में उन्होंने बांगलादेश में रही हत्याओं को वार्ता कर बंद कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि चेतावनी दी कि यदि ऐसी वारदात होती रही तो हिंदू रक्षा दल बांग्लादेश की ओर कूच करेगा।