PM मोदी को खून से लिखा पत्र, हिंदू रक्षा दल ने दी ये बड़ी चेतावनी; बांग्लादेश से जुड़ा है मामला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने घंटाघर चौक पर एकत्र होकर खून से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा। खून से लिखे पत्र में उन्होंने बांग्लादेश में दीपक दास को निर्वस्त्र कर हत्या पर विरोध जताया। साथ ही बांग्लादेश में हो रही हत्याओं को लेकर हस्तक्षेप की मांग की।

