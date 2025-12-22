पाकिस्तानी टीवी सीरियल देख मुस्लिम परिवारों में छिड़ रहा 'युद्ध', सरकार के सामने रखी ये बड़ी मांग

हसीन शाह, गाजियाबाद। परिवारों में रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। उसे जिम्मेदारी से संभालकर रखना होता है। यदि दिमाग पर गलतफहमी हावी हो जाए तो रिश्तों की बुनियाद ढह जाती है, लेकिन कुछ भारतीय मुस्लिम परिवारों में पाकिस्तानी टीवी सीरियल गलतफहमी की छाप छोड़ रहे हैं। परिवारों में घृणा फैला रहे है। इससे परिवार टूट रहे हैं।

देश के मुस्लिमों के बड़े संगठन मुस्लिम महासभा ने इन चैनलों को भारत सरकार से बंद करने की मांग की है। मुस्लिम महासभा के पदाधिकारी मुस्लिमों को जागरूक कर रहे हैं कि वह पाकिस्तानी टीवी सीरियलों को न देखें।



मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी नाजिम खान ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों मुस्लिमों में पाकिस्तानी टीवी सीरियल देखना आम बात हो गई है। शाम होते ही परिवार सामूहिक रूप से इन इन टीवी सीरियलों को देखते हैं। हाल में ही टीवी सीरियल जलन बड़ी तादाद में देखा जा रहा है। यह फैमिली ड्रामा के बीच रिश्तों, भावनाओं और विवादास्पद विषयों पर आधारित है। इसकी विषय-वस्तु के कारण इसकी अन्य मुस्लिम देशों में भी आलोचना की जाती है। यह युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसे खुद कुछ समय के लिए बैन किया था। भारत में यह टीवी सीरियल मुस्लिम घरों में खूब देख जा रहा है। मन मस्त मलंग सीरियल में भी भारत में मुस्लिम पसंद कर रहे हैं। जबकि पारिवारिक दृष्टि यह सीरियल ठीक नहीं है। यह सीरियल सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है।

इससे घृणा और नकारात्मक भावना का माहौल पैदा होता है। इसके अलावा मेरा हमसफर, कैसी तेरी खुदगर्जी, इश्क मुर्शिद, मुझे प्यार हुआ था आदि टीवी सीरियल भारत के मुस्लिम परिवार देख रहे हैं। मुस्लिम महासभा के प्रदेश प्रभारी हाजी नाजिम खान ने बताया कि जिस पाकिस्तान में तीन से चार शादी करना आम बात हैं। जबकि वर्तमान में भारतीय मुस्लिम दूसरी शादी से परहेज कर रहे हैं। इन सीरियल को देखकर भारतीय मुस्लिम परिवारों में दरार पड़ रही है। ज्यादातर पति-पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं।

मुस्लिम महासभा चला रही जागरूकता अभियान प्रदेश अध्यक्ष हाजी नाजिम खान ने बताया कि भारत में बड़ी संख्या में भारतीय टीवी सीरियल वायरल हो रहे हैं। उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मानजनक स्थिति दिखाई जाती है। भारतीय टीवी सीरियल देखने से परिवारों में जुड़ाव उत्पन्न होता है। पाकिस्तानी टीवी सीरियल देखने के नुकसान परिवार भुगत रहे हैं। वह इस संंबंध लोगों को जागरूक कर। अब वह सोशल मीडिया पर भी लोगों को जागरूक करेंगे।