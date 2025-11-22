भारी पड़ गई फेसबुक पर की गई दोस्ती, ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर जीजा-साले से लाखों ठगे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। संजय नगर निवासी शिवम चानना को फेसबुक पर बनी एक दोस्ती भारी पड़ गई। कुछ महीने पहले उनकी साक्षी चौहान नाम की एक महिला से फेसबुक पर जान-पहचान हुई, जिसने खुद को बेंगलुरु की फैशन डिजाइनर बताया था।

विश्वास जीतने के बाद साक्षी ने शिवम को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल पर निवेश कर बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया। उसने दावा किया कि वह तीन साल से इसी प्लेटफॉर्म के जरिये मोटी कमाई कर रही है। कुछ समय बाद साक्षी ने गौरव चौहान नाम के व्यक्ति से शिवम का परिचय कराया। गौरव ने निवेश में मदद करने और आकर्षक रिटर्न दिलाने का झांसा दिया। इसी क्रम में उसने शिवम को ‘बिग डील’ नाम के एक वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया।

गौरव ने पीड़ित से पांच दिन का एक अनुबंध किया, जिसमें लगातार निवेश करने की शर्त रखी गई थी। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी पैसे पांच दिन बाद एक साथ निकाले जा सकेंगे, लेकिन लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देना होगा।