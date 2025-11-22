Language
    भारी पड़ गई फेसबुक पर की गई दोस्ती, ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर जीजा-साले से लाखों ठगे

    By VINIT KUMAREdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:23 AM (IST)

    गाजियाबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर दो युवकों से 26 लाख रुपये की ठगी हुई। शिवम चानना नामक युवक को फेसबुक पर एक महिला ने निवेश का लालच दिया। बाद में, उसे एक वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और विभिन्न खातों में पैसे जमा करवाए गए। ठगी का एहसास होने पर साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। संजय नगर निवासी शिवम चानना को फेसबुक पर बनी एक दोस्ती भारी पड़ गई। कुछ महीने पहले उनकी साक्षी चौहान नाम की एक महिला से फेसबुक पर जान-पहचान हुई, जिसने खुद को बेंगलुरु की फैशन डिजाइनर बताया था।

    विश्वास जीतने के बाद साक्षी ने शिवम को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल पर निवेश कर बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया। उसने दावा किया कि वह तीन साल से इसी प्लेटफॉर्म के जरिये मोटी कमाई कर रही है।

    कुछ समय बाद साक्षी ने गौरव चौहान नाम के व्यक्ति से शिवम का परिचय कराया। गौरव ने निवेश में मदद करने और आकर्षक रिटर्न दिलाने का झांसा दिया। इसी क्रम में उसने शिवम को ‘बिग डील’ नाम के एक वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया।

    गौरव ने पीड़ित से पांच दिन का एक अनुबंध किया, जिसमें लगातार निवेश करने की शर्त रखी गई थी। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि सभी पैसे पांच दिन बाद एक साथ निकाले जा सकेंगे, लेकिन लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देना होगा।

    ठगों की बातों में आकर शिवम ने एक लाख नौ हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए लेकिन जब उन्होंने राशि निकालने की कोशिश की तो आरोपियों ने 76 हजार रुपये और मांग लिए।

    पैसे न होने पर शिवम ने अपनी बात कविनगर निवासी अपने बहनोई अमित हांजरा को बताई। अमित ने भी उसी पोर्टल पर आईडी बनाकर निवेश शुरू किया। पांच दिन के अनुबंध के दौरान आरोपियों ने अमित से विभिन्न बैंक खातों में कुल 25.70 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

    आखिरकार दोनों को ठगी का एहसास होने पर शिवम चानना ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर बने अनजान संपर्कों और ऑनलाइन निवेश के लालच में आने से पहले अच्छी तरह सत्यापन करें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत जानकारी पुलिस को दें।

