    गाजियाबाद में एलएलबी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला शव

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में एक एलएलबी छात्र संदिग्ध रूप से मृत पाया गया। छात्र का शव पंखे से लटका मिला, और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन कारण अज्ञात हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार की शिकायत का इंतजार कर रही है।

    गाजियाबाद में एलएलबी के छात्र की संदिग्ध परिस्थियों में मौत।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में एलएलबी के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव मकान के कमरे में पंखे से लटका मिला। मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है लेकिन कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं स्वजन की तरफ से अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि वृंदावन गार्डन में रहने वाले प्रेम शंकर प्रजापति एक निजी स्कूल में एकाउंटेंट हैं। यहां वह पत्नी शकुंतला व 22 वर्षीय बेटे दक्ष प्रजापति के साथ रहते हैं। दक्ष मेवाड़ कालेज में एलएलबी का छात्र था। शकुंतला बीमार होने के कारण रविवार से अस्पताल में भर्ती हैं। बृहस्पतिवार सुबह दयाशंकर नौकरी पर गए थे। इस दौरान दक्ष कालेज जाने के लिए तैयार हो रहा था।

    दोपहर करीब ढाई बजे वह वापस लौटे तो दक्ष का शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका हुआ था। उन्होंने शोर मचाया तो पड़ोसी एकत्र हो गए। सभी ने मिलकर दक्ष को फंदे से उतारा और बेड पर लिटाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जांच की लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला। स्वजन ने दक्ष की हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है हालांकि उनकी तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।

    शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को स्वजन के सुपुर्द कर दिया। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। आत्महत्या के कारणों की जांच कराई जा रही है। यदि स्वजन तहरीर देते हैं तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।