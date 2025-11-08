मोदीनगर में तेल फैक्ट्री में लगी आग में झुलसे दो कामगार, डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद शांत की जा सकीं लपटें

Language
    By Vikas Verma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    शनिवार शाम को निवाड़ी के सिखैड़ा रोड पर एक तेल फैक्ट्री में आग लगने से दो कामगार झुलस गए। आग लगने का कारण मशीन में पेट्रोल डालना बताया जा रहा है। घायलों में से एक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। अग्निशमन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी थाना क्षेत्र में सिखैड़ा रोड पर तेल फैक्ट्री में शनिवार शाम को अचानक आग लग गई। जिसकी चपेट में आने से दो कामगार बुरी तरह झुलस गए। एक कामगार को गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है।

    जबकि दूसरे का मोदीनगर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। अग्निश्मन विभाग की टीम ने दो फायर टैंकरों की मदद से एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे का कारण फिलहाल अस्पष्ट है। पुलिस जांच में जुटी है।

    मोदीनगर की तेल मिल काॅलोनी के संजय गुप्ता व्यापारी हैं। उनकी सिखैड़ा रोड पर तेल फैक्ट्री है। यहां खल(पशुओं का आहार) भी बनाई जाती है। शनिवार दोपहर को यहां करीब 12 कामगार काम कर रहे थे। करीब साढ़े चार बजे अचानक आग लग गई। कामगार कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आग फैक्ट्री के एक हिस्से में फैल गई।

    जान बचाने के लिए कामगार दौड़े। लेकिन आग की चपेट में दो कामगार बुरी तरह झुलस गए। चीख-पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर निवाड़ी पुलिस व अग्निश्मन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं। आनन-फानन में पुलिस घायलाें को अस्पताल लेकर पहुंचीं। जबकि अग्निश्मन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी।

    कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल कामगार बिहार के बेगूसराय जिले के थाना भगवानपुर के गांव महतौली के अरविंद व जोगेंद्र हैं। इनमें अरविंद का 90 फीसद शरीर जल चुका है। उनकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जबकि जोगेंद्र का यही उपचार चल रहा है।

    पूछताछ में जोगेंद्र ने बताया कि मशीन में पेट्रोल डालने के दौरान हादसा हुआ। पेट्रोल डालते ही अचानक तेज आवाज आई और भाप निकली, जिससे पूरे में आग फैल गई। वे कुछ समझ पाते इससे पहले आग विकराल रूप ले चुकी थी।

    मामले में एफएसओ मोदीनगर अमित कुमार ने बताया कि टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, वरना इससे भी बड़ा हादसा होता सकता था। हादसे के कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं, एसीपी मोदीनगर का कहना है कि फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

