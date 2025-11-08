Language
    इनामी गैंगस्टर कोमल कुमार 'मंटू' गाजियाबाद से गिरफ्तार, गिरोह बनाकर करते थे गो तस्करी

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    पुलिस ने इनामी गैंगस्टर कोमल कुमार उर्फ 'मंटू' को गिरफ्तार किया है। मंटू पर गिरोह बनाकर गो तस्करी करने का आरोप है। पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी और उसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है।

    इनामी गैंगस्टर कोमल कुमार उर्फ मंटू को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। तरबगंज पुलिस ने 15,000 रुपये के इनामी गैंगस्टर कोमल कुमार उर्फ मंटू को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तरबगंज थाना पुलिस द्वारा की गई, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत वांछित था।

    पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। अभियुक्त तरबगंज थाने में पंजीकृत मु0अ0सं0-143/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित था।

    घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि 23 मई 2025 को प्रभारी निरीक्षक तरबगंज कमलाकांत त्रिपाठी गश्त के दौरान आजाद नगर चौराहा पहुंचे थे। वहां जनता से सूचना मिली कि कोमल कुमार उर्फ मंटू और अमित कुमार पुत्र विजयपाल (दोनों बागपत निवासी) एक संगठित गिरोह बनाकर गोवध और गोवंश की तस्करी करते हैं। इनके अपराधों से समाज में भय और आतंक व्याप्त था।

    इस गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत दंडनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया था।

    उपनिरीक्षक गौरव सिंह ने अथक प्रयास कर इस इनामी गैंगस्टर कोमल कुमार उर्फ मंटू को गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के राजनगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया।

    गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए गोवध और गो तस्करी की घटनाओं को अंजाम देता था। तरबगंज पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय में पेश किया।