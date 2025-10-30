Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओडिशा दरोगा भर्ती पेपर लीक मामले में सीआईडी टीम पहुंची इंदिरापुरम, कथित आरोपी की कार जब्त

    By Shobhit Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    ओडिशा दरोगा भर्ती पेपर लीक मामले में सीआईडी टीम इंदिरापुरम पहुंची और कथित आरोपी की कार जब्त की। यह कार्रवाई पेपर लीक मामले की जांच का हिस्सा है, जिसमें सीआईडी मुख्य आरोपी को ढूंढने और सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। जब्त की गई कार इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण सुबूत प्रदान कर सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इंदिरापुरम थाने मैं खड़ी आरोपित की कार। फोटो : जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ओडिशा में दरोगा भर्ती पेपर लीक होने के मामले में बृहस्पतिवार को ओडिशा पुलिस की सीआईडी विंग की टीम आरोपित की तलाश में इंदिरापुरम पहुंची। इस दौरान आरोपित टीम के हाथ नहीं लगा। उसकी कार को जब्त कर सीआइडी ने इंदिरापुरम थाने में सुपुर्द कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) की दरोगा भर्ती के लिए छह अक्टूबर को परीक्षा होनी थी। पेपर लीक होने की आशंका के बाद परीक्षा को स्थगित किया गया और 100 से अधिक आरोपितों पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

    मामले में मुख्य आरोपित ओडिशा निवासी शंकर की इंदिरापुरम में होने की सूचना पर टीम दबिश देने आई थी। आरोपित अपने ठिकाने पर नहीं मिला। टीम ने जानकारी जुटाई और उसकी कार को जब्त कर लिया।

    टीम में शामिल अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी कि 30 सितंबर को पुलिस ने ओडिशा के बहरामपुर स्थित गोलंथरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ आरोपितों से पूछताछ और शुरुआती जांच के बाद शंकर नामक व्यक्ति का नाम बताया था।

    एसीपी ने बताया कि टीम मामले में छानबीन करके गई है। जब्त कार को इंदिरापुरम थाने में अदम की कार्रवाई कराते हुए सुपुदर्गी में दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- साहिबाबाद के लोगों की बल्ले-बल्ले, महापौर ने 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास