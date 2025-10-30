ओडिशा दरोगा भर्ती पेपर लीक मामले में सीआईडी टीम पहुंची इंदिरापुरम, कथित आरोपी की कार जब्त

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ओडिशा में दरोगा भर्ती पेपर लीक होने के मामले में बृहस्पतिवार को ओडिशा पुलिस की सीआईडी विंग की टीम आरोपित की तलाश में इंदिरापुरम पहुंची। इस दौरान आरोपित टीम के हाथ नहीं लगा। उसकी कार को जब्त कर सीआइडी ने इंदिरापुरम थाने में सुपुर्द कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) की दरोगा भर्ती के लिए छह अक्टूबर को परीक्षा होनी थी। पेपर लीक होने की आशंका के बाद परीक्षा को स्थगित किया गया और 100 से अधिक आरोपितों पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था।