    साहिबाबाद के लोगों की बल्ले-बल्ले, महापौर ने 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:51 PM (IST)
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:51 PM (IST)

    गाजियाबाद के साहिबाबाद में महापौर सुनीता दयाल ने ट्रांस हिंडन और कविनगर में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों में सड़क निर्माण शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। वसुंधरा और राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे निवासियों को सुविधा होगी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन क्षेत्र व कविनगर में बुधवार को महापौर सुनीता दयाल ने पांच करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इन कार्यों के होने से इन क्षेत्रों के लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी।

    वार्ड 91 कविनगर के आइ-ब्लाक की आंतरिक बदहाल सड़कों का निर्माण 44 लाख, वार्ड 36 वसुंधरा जोन आफिस के सामने वाली सड़क व मिग्सन कियान से अस्पताल तक 1.52 करोड़, वार्ड 94 के सूर्य नगर में बी-207 से बी-147 और दिल्ली गेट तक सड़क निर्माण व साइट पटरी पर इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य करीब 68 लाख से किया जाएगा।

    इसके अलावा वार्ड 80 में राजेंद्र नगर सेक्टर-दो में अटल चौक के ओर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण 60 लाख और मोहन नगर मंदिर के सामने की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य 1.87 करोड़ से किया जाएगा।

    महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार की मूल सुविधा देना नगर निगम की जिम्मेदारी है। यह जनता का अधिकार है कि वह सड़क, नाली आदि कार्यों के निर्माण करवाए।

    12 वर्ष बाद सड़कों का निर्माण शुरू होने से लोगों को राहत

    वसुंधरा सेक्टर-10 से सेक्टर-14 तक की अंदरूनी बदहाल सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वसुंधरा सेक्टर-14 की मिग्सन कियान सोसाइटी के सुबोध शर्मा ने बताया कि आंतरिक सड़क के दोनों और की स्थिति बेहद खराब थी और इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती थी। यहां के निवासी बार-बार नगर निगम से सड़क के पुनर्निर्माण की गुहार लगा रहे थे।

    करीब 12 वर्ष बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। इस मौके पर प्रतिमा शर्मा, अशोक शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अजय शर्मा, सुरेंद्र चावला, रिंकू शर्मा आदि मौजूद रहे।

     