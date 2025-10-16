बाउंसरों से धमकी और खराब लिफ्ट की शिकायत मिली तो नपेंगे सोसाइटी के पदाधिकारी, डीएम ने गठित की विशेष टीम
नोएडा में डीएम ने सोसाइटियों में बाउंसरों द्वारा धमकी और खराब लिफ्ट की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एक विशेष टीम गठित की है जो शिकायतों की जांच करेगी। आरोप सही पाए जाने पर सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निवासियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में सोसायटियों के अंदर विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। खासतौर पर शिकायतें सोसायटियों के एओए अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ मिल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या सोसायटियों के अंदर लिफ्ट ठीक न होना है। जनता दर्शन के दौरान इस तरह की शिकायतें अधिक मिलने के कारण जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो कि सोसायटियों के अंदर छापामारी करेगी।
लिफ्ट ठीक न होने पर अध्यक्ष और सचिव जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जिलाधिकारी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सोसायटियों में लिफ्ट का मेंटेनेंस न होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। इसकी शिकायत करने पर अध्यक्ष और सचिव सोसायटी के लोगों से बाउंसरों की मदद से अभद्रता करते हैं, उनको डराते और धमकाते हैं।
उन्होंने कहा कि यह कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, इस समिति में डिप्टी रजिस्ट्रार, एसीपी और क्षेत्रीय इंस्पेक्टर भी शामिल किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि किसी भी सोसायटी में लिफ्ट का मेंटेनेंस न कराकर लोगों की जान को खतरे में डाला गया और किसी व्यक्ति की मौत होगी तो सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव निहित स्वार्थ को त्यागकर लोगों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।