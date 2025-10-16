जहांगीरपुर में कुर्सी पर बैठने को लेकर दो पक्ष भिड़े, जमकर लाठी-डंडे चलाने पर 15 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
जहांगीरपुर में कुर्सी पर बैठने को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भोजपुर। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर में बुधवार शाम मामूली कहासुनी हो लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किये गए। सूचना पर पहुंचीं पुलिस ने किसी तरह मामला शांत किया। दारोगा की तरफ से 15 आरोपितों पर बलवा की धारा में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।
गांव जहांगीरपुर में कासिम व मोहम्मद जफर का घर आस-पास में ही है। पड़ोसी यामीन के घर के बाहर कुर्सी रखी हुई थी। इस पर बैठने को लेकर कासिम व जफर के बीच बुधवार शाम को कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में दोनों के बीच गाली-गलौज होने लगी। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दोनों ने एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिये।
इतना ही नहीं दोनों ने अपने स्वजन व साथियों को भी काॅल कर मौके पर बुला लिया, जो लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। एक-दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान पथराव का भी आरोप है। मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। लोग घबराकर घरों में चले गए।
सूचना पर भोजपुर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। मौके पर वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस को देख आरोपित फरार हो गए। वीडियाेग्राफी के आधार पर लोगों को चिह्नित कर नामजद मुकदम दर्ज कर लिया गया है।
दारोगा रंजीत कुमार की तरफ से केस दर्ज कराया गया। घायल तीन लोगों को उपचार के लिए सीएचसी मोदीनगर ले जाया गया। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि जहांगीरपुर के कासिम, मयुनद्दीन, खातून, फहमुद्दीन, आदिल, इरफान, मो. जफर, यामीन, अनीशू, फकीरा, परवेज, शहजाद, शमशूर, साहिल उर्फ ढोल व एक अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
