एनजीटी नियमों का पालन नहीं करने पर बिल्डरों पर गिरी गाज, जीडीए ने लगाए 5 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप-3 लागू होने के बावजूद एनजीटी के नियमों का पालन न करने वाले कई बिल्डरों पर प्राधिकरण ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जीडीए अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान देखा कि राजनगर एक्सटेंशन के निर्माण स्थलों पर एंटी-स्माग गन संचालित नहीं थी और निर्माण सामग्री खुले में ड़ाली गई थीं। यहां धूल नियंत्रण संबंधी अन्य दिशा निर्देशों का उल्लंघन होते पाया गया।

जीडीए वीसी नंद किशोर कलाल ने निर्देश दिए कि ग्रेप-3 और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन मिलने पर एनजीटी अधिनियम के तहत संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चालान और जरूरत पड़ने पर एफआइआर दर्ज की जाए। उन्होंने जोन प्रभारियों को सभी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।