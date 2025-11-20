गाजियाबाद में तेज रफ्तार इनोवा कार का कहर, बाइक सवार तीन दोस्तों को टक्कर मारी; दो की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीटी रोड पर बुधवार देर रात रमतेराम रोड कट के पास तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक पर जा रहे तीन दोस्तों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक करीब 50 फुट दूर जाकर गिरे। हादसे में मौके पर ही एक युवक की मौत् हो गई जबकि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान बृहस्पतिवार सुबह एक अन्य घायल युवक ने दम तोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में घायल तीसरे युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्वजन का आरोप है कि कार में चार युवक सवार थे और शराब के नशे में थे। टक्कर लगने के बाद कार सवार युवक फरार हो गए। बृहस्पतिवार शाम को मृतकों के स्वजन ने अंबेडकर रोड स्थित कालका गढ़ी चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। इससे शहर की कई प्रमुख सड़कों पर जाम लग गया।

कालका गढ़ी निवासी 21 वर्षीय प्रियांशु, टाइल मार्केट नेहरू नगर निवासी 20 वर्षीय शिवा और उसका दोस्त साहिल बाइक पर बुधवार देर रात खाना खाने बाइक पर निकले थे। रमतेराम रोड के पास जब तीनों बाइक पर चौधरी मोड़ की तरफ चले तभी घंटाघर की तरफ से आई तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और इनोवा कार भी बुरी तरफ क्षतिग्रस्त हो गई।

पुलिस का कहना है कि मौके पर ही एक युवक प्रियांशु ने दम तोड़ दिया। जबकि शिवा और साहिल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां उपचार के दौरान बृहस्पतिवार सुबह शिवा ने दम तोड़ दिया। जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक साहिल की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

प्रियांशू घर के पास ही स्थित एक टाईल्स की दुकान पर नौकरी करता था और शिवा मेडीकल स्टोर पर काम करता था जबकि साहिल घंटाघर स्थित कपड़े की दुकान पर काम करता है। हादसे के बाद तीनों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का कहना है कि कार सवार युवकों की तलाश की जा रही है।

गुस्साए लोगों ने कालका गढ़ी चौराहे पर लगाया जाम बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे कालका गढ़ी निवासियों ने अंबेडकर रोड पर जमा लगा दिया। शाम करीब पांच बजे दोनों युवकों के शव आने पर स्वजन आरोपित चालक की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए।हंगामा व जाम लगने की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली व सिहानीगेट पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए।

बाद में मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। अंबेडकर रोड पर जाम लगाए जाने का असर शहर की अन्य प्रमुख सड़कों पर पड़ा। इससे पुराना बस अड्डा, चौधरी मोड़, अंबेडकर रोड, मालीवाड़ा चौक, हापुड़ रोड और जीटी रोड पर शाम को व्यस्त समय में वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ा।