Ghaziabad News: एनजीओ की वेबसाइट हैक, आरोपियों की धमकी से दहशत में संचालिका

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में शालीमार गार्डन स्थित एक एनजीओ से निष्कासित किए गए तीन लोगों पर एनजीओ की संचालिकाओं को धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपियों ने एनजीओ की वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर धमकी दी और संचालिकाओं को ई-मेल पर भी धमकी दी। आरोपियों को पूर्व में अनियमितताओं के चलते एनजीओ से निष्कासित कर दिया गया था। एनजीओ के संचालक ने तीनों आरोपियों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें