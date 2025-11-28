Ghaziabad News: एनजीओ की वेबसाइट हैक, आरोपियों की धमकी से दहशत में संचालिका
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक एनजीओ से निकाले गए तीन लोगों पर एनजीओ संचालिकाओं को धमकी देने का आरोप है। आरोपियों ने वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर और ई-मेल के माध्यम से धमकियां दी। अनियमितताओं के चलते पहले उन्हें एनजीओ से निष्कासित किया गया था। एनजीओ संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में शालीमार गार्डन स्थित एक एनजीओ से निष्कासित किए गए तीन लोगों पर एनजीओ की संचालिकाओं को धमकी देने का आरोप लगा है।
आरोप है कि आरोपियों ने एनजीओ की वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर धमकी दी और संचालिकाओं को ई-मेल पर भी धमकी दी। आरोपियों को पूर्व में अनियमितताओं के चलते एनजीओ से निष्कासित कर दिया गया था। एनजीओ के संचालक ने तीनों आरोपियों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शालीमार गार्डन में संचलित सर्विंग बबींग्स फाउंडेशन के तहत काम करने वाले न्याय की आवाज संस्था के संचालक अभिषेक गुप्ता ने दर्ज एफआईआर में कहा है कि एनजीओ के पूर्व कर्मचारियों जतिन पुरी, हितेश हिंदुजा और वेदांत मोहितो को पूर्व में संस्था से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर आपत्तिजनक कार्य करने का आरोप था।
आरोप है कि तीनों ने संस्था के आधिकारिक वॉट्सएप ग्रुप का नियंत्रण अपने पास लेकर महिला संचालकों व अन्य कर्मियों से अभद्रता की और ई-मेल के माध्यम से भी धमकियां दीं।
यह भी पढ़ें- हापुड़: घर बैठे कमाई का झांसा, हैदराबाद की 'लड़की' ने लूट लिए 12 लाख; फिर ब्लॉक
इसके बाद आरोपियों ने संस्था की वेबसाइट का पासवर्ड बदलकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।