हापुड़: घर बैठे कमाई का झांसा, हैदराबाद की 'लड़की' ने लूट लिए 12 लाख; फिर ब्लॉक
हापुड़ के भगवानपुरी में एक युवक ऑनलाइन टास्क के झांसे में आकर 12 लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गया। एक महिला साइबर अपराधी ने उसे लाखों के मुनाफे का लालच दिया और धीरे-धीरे उससे पैसे ऐंठ लिए। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
केशव त्यागी, हापुड़। देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला भगवानपुरी निवासी एक युवक को एक महिला साइबर क्रिमिनल ने ऑनलाइन टास्क पूरा करने के बहाने अपने जाल में फंसाया। लाखों के मुनाफे का झांसा देकर आरोपी ने पीड़ित से करीब 12 लाख रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
मोहल्ला भगवानपुरी निवासी संदीप सिंघल ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि 15 फरवरी 2025 को उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैसेज भेजने वाली लड़की ने अपना नाम भव्या बताया। उसने बताया कि वह हैदराबाद की रहने वाली है और शिप बायो लिमिटेड की एजेंट है। यह कंपनी व्यापारियों के प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रचार करती है। कंपनी घर बैठे यह काम करने वालों को कमीशन देती है।
पीड़ित ऑनलाइन काम करने के लिए तैयार हो गया। शुरुआत में रोजाना 30 टास्क पूरे करने पर काम करने वाले के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराए गए और काम पूरा होने पर ओरिजिनल रकम और कमीशन के साथ वापस कर दिया गया। कुछ सफल ट्रांज़ैक्शन से भरोसा जीतने के बाद, जालसाज़ों ने स्कीम के नाम पर पीड़ित से 100,000 रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद, उन्होंने इनाम का वादा करके चालू अकाउंट बैलेंस कम कर दिया।
बैलेंस फिर से भरने के नाम पर, उन्होंने पीड़ित से 120,000 रुपये और ऐंठ लिए। आखिर में, वे सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर और भी पैसे मांगने लगे। जब पीड़ित को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन जालसाज़ों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। पुलिस अधीक्षक (SP) ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने इस मामले में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों की तलाश उनके मोबाइल नंबर और बैंक खातों के आधार पर की जा रही है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
